Çalıştığı İş Yerinde Gizli Gizli Takip Edilerek Taciz Edilen Kullanıcının İsyanı Kan Dondurdu
Çalıştığı İş Yerinde Gizli Gizli Takip Edilerek Taciz Edilen Kullanıcının İsyanı Kan Dondurdu
Son zamanlarda kadına şiddetin artmasıyla toplum olarak infial yaşıyoruz. Saplantılı kişilerin kadınları taciz etmesi ise gündemde olan başka bir konu. Bir kullanıcı ise çalıştığı iş yerinde ismini bilmediği bir kişi tarafından takip edildiğini ve sahte hesaptan taciz edildiğini paylaştı. O mesajları görenlerin adeta kanı dondu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
So zamanlarda kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte içimiz buruk. Sizler de takdir edersiniz ki hukukun işleyişi de dahil olmak üzere bu süreçte birçoğumuz korkuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saplantılı kişilerin son zamanlarda kol gezdiğine de şahit oluyoruz. Öyle olacak ki bir kullanıcı, çalıştığı kliniğin önünde tanımadığı biri tarafından takip edildiğini dile getirdi.
Sahte hesaptan anbean kullanıcının neler yaptığını takip eden kişi görenlerin kanını dondurdu.
Kullanıcı, polise gittiğinde ise ikametgahındaki karakola gitmesi gerektiğinin söylendiğini vurguladı.
Kadını rahatsız eden saplantılı kişi, sosyal medyada infial yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkilere geçmeden önce kullanıcının düştüğü notu şöyle bırakalım.
Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın