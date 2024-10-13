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Çalıştığı İş Yerinde Gizli Gizli Takip Edilerek Taciz Edilen Kullanıcının İsyanı Kan Dondurdu

Çalıştığı İş Yerinde Gizli Gizli Takip Edilerek Taciz Edilen Kullanıcının İsyanı Kan Dondurdu

Taciz sapık Kadına Şiddet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 11:45

Son zamanlarda kadına şiddetin artmasıyla toplum olarak infial yaşıyoruz. Saplantılı kişilerin kadınları taciz etmesi ise gündemde olan başka bir konu. Bir kullanıcı ise çalıştığı iş yerinde ismini bilmediği bir kişi tarafından takip edildiğini ve sahte hesaptan taciz edildiğini paylaştı. O mesajları görenlerin adeta kanı dondu.

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So zamanlarda kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte içimiz buruk. Sizler de takdir edersiniz ki hukukun işleyişi de dahil olmak üzere bu süreçte birçoğumuz korkuyoruz.

So zamanlarda kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte içimiz buruk. Sizler de takdir edersiniz ki hukukun işleyişi de dahil olmak üzere bu süreçte birçoğumuz korkuyoruz.

Saplantılı kişilerin son zamanlarda kol gezdiğine de şahit oluyoruz. Öyle olacak ki bir kullanıcı, çalıştığı kliniğin önünde tanımadığı biri tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Saplantılı kişilerin son zamanlarda kol gezdiğine de şahit oluyoruz. Öyle olacak ki bir kullanıcı, çalıştığı kliniğin önünde tanımadığı biri tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Sahte hesaptan anbean kullanıcının neler yaptığını takip eden kişi görenlerin kanını dondurdu.

Sahte hesaptan anbean kullanıcının neler yaptığını takip eden kişi görenlerin kanını dondurdu.

Kullanıcı, polise gittiğinde ise ikametgahındaki karakola gitmesi gerektiğinin söylendiğini vurguladı.

Kullanıcı, polise gittiğinde ise ikametgahındaki karakola gitmesi gerektiğinin söylendiğini vurguladı.

Kadını rahatsız eden saplantılı kişi, sosyal medyada infial yarattı.

Kadını rahatsız eden saplantılı kişi, sosyal medyada infial yarattı.
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Tepkilere geçmeden önce kullanıcının düştüğü notu şöyle bırakalım.

Tepkilere geçmeden önce kullanıcının düştüğü notu şöyle bırakalım.
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Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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