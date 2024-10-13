Çalıştığı İş Yerinde Gizli Gizli Takip Edilerek Taciz Edilen Kullanıcının İsyanı Kan Dondurdu

Son zamanlarda kadına şiddetin artmasıyla toplum olarak infial yaşıyoruz. Saplantılı kişilerin kadınları taciz etmesi ise gündemde olan başka bir konu. Bir kullanıcı ise çalıştığı iş yerinde ismini bilmediği bir kişi tarafından takip edildiğini ve sahte hesaptan taciz edildiğini paylaştı. O mesajları görenlerin adeta kanı dondu.