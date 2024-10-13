Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatmış Pek Bi' Acayip Kişiler
Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatmış Pek Bi' Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da zaman zaman photoshoplu fotoğraflar görüyoruz. Fakat bazı kullanıcılar photoshoplu o kadar abartıyorlar ki hem gerçeklik algımızla oynuyorlar hem de akıl tutulması yaşatıyorlar. Instagram'da paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla akıl tutulması yaşatan o kişilere hep beraber bakalım...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
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2. "Photoshop olduğu o kadar belli oluyor ki"
3. Nasıl yani?
4. Böyle bi' fiziğin imkanı var mı sence?
5. "Benin bu geceki kabus belli oldu"
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6. 👇
7. Bu uzunluk şaka mı?
8. "Yapay zeka sandım"
9. "Tadım tuzum kaçtı"
10. Amacı neydi acaba?
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11. "Nitelikli dolandırıcılık"
12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
13. "Makyaj insanı çok değiştiriyor"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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