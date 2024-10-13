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Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatmış Pek Bi' Acayip Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatmış Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 08:50

Instagram'da zaman zaman photoshoplu fotoğraflar görüyoruz. Fakat bazı kullanıcılar photoshoplu o kadar abartıyorlar ki hem gerçeklik algımızla oynuyorlar hem de akıl tutulması yaşatıyorlar. Instagram'da paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla akıl tutulması yaşatan o kişilere hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. "Photoshop olduğu o kadar belli oluyor ki"

2. "Photoshop olduğu o kadar belli oluyor ki"

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. Böyle bi' fiziğin imkanı var mı sence?

4. Böyle bi' fiziğin imkanı var mı sence?

5. "Benin bu geceki kabus belli oldu"

5. "Benin bu geceki kabus belli oldu"
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6. 👇

6. 👇

7. Bu uzunluk şaka mı?

7. Bu uzunluk şaka mı?

8. "Yapay zeka sandım"

8. "Yapay zeka sandım"

9. "Tadım tuzum kaçtı"

9. "Tadım tuzum kaçtı"

10. Amacı neydi acaba?

10. Amacı neydi acaba?
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11. "Nitelikli dolandırıcılık"

11. "Nitelikli dolandırıcılık"

12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
12. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

13. "Makyaj insanı çok değiştiriyor"

13. "Makyaj insanı çok değiştiriyor"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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