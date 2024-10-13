Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatmış Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram'da zaman zaman photoshoplu fotoğraflar görüyoruz. Fakat bazı kullanıcılar photoshoplu o kadar abartıyorlar ki hem gerçeklik algımızla oynuyorlar hem de akıl tutulması yaşatıyorlar. Instagram'da paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla akıl tutulması yaşatan o kişilere hep beraber bakalım...