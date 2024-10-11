Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Cinsiyetçi Sözlere Sahip Olan Popüler Şarkılar İçin Ünlü Rapçiden Açıklama: "Çözüm Sansürde Değil"

Cinsiyetçi Sözlere Sahip Olan Popüler Şarkılar İçin Ünlü Rapçiden Açıklama: "Çözüm Sansürde Değil"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 13:46

Ağaçkakan sahne adıyla bilinen Burkay Yalnız, son zamanlarda popülerleşmiş rap türü şarkılar için yorum yaptı. İfadelerinde sansürün bir çözüm olmadığını, tek çözümün 'dinlememekte' olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müzik dünyasında son zamanlarda fakrlı türlerle karşılaşıyoruz. Eğlence sektörüne hizmet eden "sanatçılar" şarkılarından cinsiyetçi bir dil kullanmaktan pek de geri durmuyorlar.

Müzik dünyasında son zamanlarda fakrlı türlerle karşılaşıyoruz. Eğlence sektörüne hizmet eden "sanatçılar" şarkılarından cinsiyetçi bir dil kullanmaktan pek de geri durmuyorlar.

Öyle ki Listenary gibi platformlar da "Dinlemiyoruz" hareketi başlatarak bu "sanatçıları" protesto ediyorlar.

Öyle ki Listenary gibi platformlar da "Dinlemiyoruz" hareketi başlatarak bu "sanatçıları" protesto ediyorlar.

Ağaçkakan sahne adıyla bilinen Burkay Yalnız da bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Kendisi, bu durumun "müzisyenin hatası olmadığını" savunuyor.

Ağaçkakan sahne adıyla bilinen Burkay Yalnız da bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Kendisi, bu durumun "müzisyenin hatası olmadığını" savunuyor.
twitter.com

Gerçekten çözüm sansürde değil mi?

Gerçekten çözüm sansürde değil mi?
twitter.com

Yoksa olay sadece "dinlememekte" mi?

Yoksa olay sadece "dinlememekte" mi?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birçok kullanıcı farklı yorumlar yaptı.

Birçok kullanıcı farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın