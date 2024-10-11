Cinsiyetçi Sözlere Sahip Olan Popüler Şarkılar İçin Ünlü Rapçiden Açıklama: "Çözüm Sansürde Değil"
Cinsiyetçi Sözlere Sahip Olan Popüler Şarkılar İçin Ünlü Rapçiden Açıklama: "Çözüm Sansürde Değil"
Ağaçkakan sahne adıyla bilinen Burkay Yalnız, son zamanlarda popülerleşmiş rap türü şarkılar için yorum yaptı. İfadelerinde sansürün bir çözüm olmadığını, tek çözümün 'dinlememekte' olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar...
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Müzik dünyasında son zamanlarda fakrlı türlerle karşılaşıyoruz. Eğlence sektörüne hizmet eden "sanatçılar" şarkılarından cinsiyetçi bir dil kullanmaktan pek de geri durmuyorlar.
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Öyle ki Listenary gibi platformlar da "Dinlemiyoruz" hareketi başlatarak bu "sanatçıları" protesto ediyorlar.
Ağaçkakan sahne adıyla bilinen Burkay Yalnız da bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Kendisi, bu durumun "müzisyenin hatası olmadığını" savunuyor.
Gerçekten çözüm sansürde değil mi?
Yoksa olay sadece "dinlememekte" mi?
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Birçok kullanıcı farklı yorumlar yaptı.
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