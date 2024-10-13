Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Uzaklara Daldıran Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Uzaklara Daldıran Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Bazı dövmeler her ne kadar sanat eserini andırsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Pek bi' anlam ifade etmeyen bu dövmeler, görenlere hem hayatı sorgulatıyor hem de dövme yaptırmamaya yemin ettiriyor. Gelin, birbirinden kötü 15 dövmeye hep beraber bakalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
3. "Şaheser"
4. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"
5. Yok artık!
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6. 👇
7. Sinirlerim bozuldu!
8. Kafamızda tonla soru işareti var şu an.
9. "Sevdiceğimizin gözlerini şu şekil dövme yaptırmalıyız"
10. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimi"
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11. Buna gerçekten 100 dolar veren var mı?
12. "Bu kadar fanatikliğe hiç gerek yok"
13. Aynısı olmuş😂
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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