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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Uzaklara Daldıran Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Uzaklara Daldıran Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 09:47

Bazı dövmeler her ne kadar sanat eserini andırsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Pek bi' anlam ifade etmeyen bu dövmeler, görenlere hem hayatı sorgulatıyor hem de dövme yaptırmamaya yemin ettiriyor. Gelin, birbirinden kötü 15 dövmeye hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

2. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

3. "Şaheser"

3. "Şaheser"

4. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

4. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

5. Yok artık!

5. Yok artık!
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6. 👇

6. 👇

7. Sinirlerim bozuldu!

7. Sinirlerim bozuldu!

8. Kafamızda tonla soru işareti var şu an.

8. Kafamızda tonla soru işareti var şu an.

9. "Sevdiceğimizin gözlerini şu şekil dövme yaptırmalıyız"

9. "Sevdiceğimizin gözlerini şu şekil dövme yaptırmalıyız"

10. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimi"

10. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimi"
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11. Buna gerçekten 100 dolar veren var mı?

11. Buna gerçekten 100 dolar veren var mı?

12. "Bu kadar fanatikliğe hiç gerek yok"

12. "Bu kadar fanatikliğe hiç gerek yok"

13. Aynısı olmuş😂

13. Aynısı olmuş😂

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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