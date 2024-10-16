Konserde Genç Kadının Burnunu Kırdı: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Serbest Bırakıldı
Konserde Genç Kadının Burnunu Kırdı: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Serbest Bırakıldı
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Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan şarkıcı Sefo’nun konserine akrabaları ile eğlenmek için giden Fatma Banu Çoban, şiddete maruz kaldı.
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İddiaya göre, yer sırası tartışmasından dolayı AK P Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer, Fatma Banu Çoban'ı darbetti. Şiddet sonrası hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Çoban 2 gün sonra taburcu olurken, Ünlüer ise olay günü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay gününü anlatan Fatma Banu Çoban, şunları söyledi: "Yanında bulunan eşi, 'Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler sarf etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'Sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi. Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle diye uyardım. Kadın ise sen benimle nasıl böyle konuşursun diyerek yakamdan çekti.''
Tartışmanın kavgaya dönmesiyle AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in kendisine yumruk attığını iddia eden Fatma Banu Çoban, ''Ben tam 'Siz ne yapıyorsunuz' diyecektim ki eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi. Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'Abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi. Etraftan kimse yardıma gelmedi. Bayağı itiş- kakış oldu. Çünkü bayan üstüme geliyordu."
AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer'in eşinden de şikayetçi olan Fatma Banu Çoban, son olarak şunları söyledi: "Kendisi de konser alanında övünerek, 'Nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. Melih Ünlüer bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş. Ben eşinden de şikayetçi oldum. Hanımefendi ise ben de onlardan şikayetçiyim, onlar da beni darbetti diyormuş. Madem ben seni darbettim, neden hastaneye gidip darp raporu almadın?."
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