12 Akrabasını İşe Alan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Savcılığa Şikayet Edildi

İYİ Parti’den seçilen Hayrettin Özdemir, AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü programında AK Parti'ye geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir’in, aralarında kızının da bulunduğu 12 akrabasını işe aldığı ortaya çıktı. Oda.tv’nin haberine göre, Özdemir hakkında, eski Personel Şirket Müdürü İlhan Aydın suç duyurusunda bulundu.