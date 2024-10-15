12 Akrabasını İşe Alan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Savcılığa Şikayet Edildi
12 Akrabasını İşe Alan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Savcılığa Şikayet Edildi
İYİ Parti’den seçilen Hayrettin Özdemir, AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü programında AK Parti'ye geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir’in, aralarında kızının da bulunduğu 12 akrabasını işe aldığı ortaya çıktı. Oda.tv’nin haberine göre, Özdemir hakkında, eski Personel Şirket Müdürü İlhan Aydın suç duyurusunda bulundu.
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AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü programında 15 kişi farklı partilerden AK Parti’ye geçmişti. İşte o isimlerin arasında İYİ Parti’den seçilen Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de bulunuyordu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 2 ay önce rozeti takılan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in aralarında kızının da bulunduğu 12 akrabasını işe aldığı ortaya çıktı.
İlhan Aydın'ın dilekçesinde yazılanlar ise şoke etti. İlhan Aydın'ın iddiaları arasında Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde belediyeye ait parsellerin ilk olarak 3 milyon TL’ye ihaleye çıkarıldığını alıcı çıkmayınca 1,5 milyon TL’ye Başkanı Özdemir’in kayınbiraderi Ö.T’ye satıldığı yer aldı. Aydın, Özdemir’in 12 akrabasını işe aldığını, tepkiler üzerine kızını işten çıkardığını da öne sürdü.
İddiaya göre işe alınan akrabaların listesi:
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