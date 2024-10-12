Eşini ve 4 Çocuğu Katletti! Katil Babanın Kuzeni Konuştu: ''Psikolojik Tedaviden Sonra İlaç Kullanıyordu''
Eşini ve 4 Çocuğu Katletti! Katil Babanın Kuzeni Konuştu: ''Psikolojik Tedaviden Sonra İlaç Kullanıyordu''
Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Ahmet Demir, eşi ve çocuklarını katletti. Olayı haber alan Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, “Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Kendisi hayatla barışık bir insandı” dedi.
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Günlerdir yaşanan korkunç cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Ahmet Demir isimli şahıs, tüm ailesini kendisiyle birlikte yok etti.
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30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla baba Ahmet Demir, hayatına son verdi.
Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk ise Ahmet'in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, “Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet'in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı zaman herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş” dedi.
“Ahmet'in aile içinde herhangi bir tartışması yoktu, bir sorunu da yoktu'' diyen kuzen Buruk, sözlerine şöyle devam etti: ''Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hayatla barışık bir insandı. Abdestinde, namazında, niyazında bir insandı. Kimseye borcu yoktu. Maddi anlamda hem kendisinin hem de ailesinin durumu iyi.”
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