Eşini ve 4 Çocuğu Katletti! Katil Babanın Kuzeni Konuştu: ''Psikolojik Tedaviden Sonra İlaç Kullanıyordu''

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Ahmet Demir, eşi ve çocuklarını katletti. Olayı haber alan Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, “Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Kendisi hayatla barışık bir insandı” dedi.