Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gaziantep’te Katliam: Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdü!

Gaziantep’te Katliam: Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdü!

Gaziantep
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 13:38

Gaziantep’te korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de son günlerde basına sık sık yansıyan şiddet furyası devam ediyor.

Türkiye’de son günlerde basına sık sık yansıyan şiddet furyası devam ediyor.

Son olarak Gaziantep’te yaşanan olayda toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak Gaziantep’te yaşanan olayda toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.

6 kişinin öldüğü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

6 kişinin öldüğü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay yerinden görüntüler 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın