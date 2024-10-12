Gaziantep’te Katliam: Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdü!
Gaziantep’te Katliam: Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdü!
Gaziantep’te korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Türkiye’de son günlerde basına sık sık yansıyan şiddet furyası devam ediyor.
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Son olarak Gaziantep’te yaşanan olayda toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.
6 kişinin öldüğü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Olay yerinden görüntüler 👇
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