Kadın Cinayetleri ile Dalga Geçmişti: Tutuklanarak Çocuk Cezaevine Gönderildi
Kadın Cinayetleri ile Dalga Geçmişti: Tutuklanarak Çocuk Cezaevine Gönderildi
İstanbul Fatih’te bulunan tarihi surlarda yaşanan korkunç cinayet tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Vahşice katledilen kadınlarla dalga geçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan U.B.H., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
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İstanbul’da Semih Çelik isimli bir kişi, 19 yaşındaki iki genç kızı öldürdükten sonra intihar etmişti.
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İnfial yaratan olay sonrasında U.B.H. isimli bir kişi, sosyal medyada paylaştığı videoda kadın cinayetleriyle dalga geçmişti.
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan U.B.H.’yi gözaltına aldı.
U.B.H. isimli şahıs, “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.
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