Sur Cinayeti Sonrası Gündem Olan İzmir'deki Korku Evi İçin Açıklama: Ekipler Harekete Geçti!

İstanbul'un surlarında işlenen vahşi cinayetin ardından gündem olan İzmir'deki bir korku evine baskın yapıldı. İşletmenin reklam amaçlı astığı plastik mankenler toplandı. İzmir Valiliği, işletme sahipleri hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.