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Sur Cinayeti Sonrası Gündem Olan İzmir'deki Korku Evi İçin Açıklama: Ekipler Harekete Geçti!

Sur Cinayeti Sonrası Gündem Olan İzmir'deki Korku Evi İçin Açıklama: Ekipler Harekete Geçti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 18:05

İstanbul'un surlarında işlenen vahşi cinayetin ardından gündem olan İzmir'deki bir korku evine baskın yapıldı. İşletmenin reklam amaçlı astığı plastik mankenler toplandı. İzmir Valiliği, işletme sahipleri hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını duyurdu. 

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Türkiye İstanbul'daki Edirnekapı'daki surlarda işlenen vahşi cinayeti konuşuyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, cuma günü tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının bağrında katletmişti.

Türkiye İstanbul'daki Edirnekapı'daki surlarda işlenen vahşi cinayeti konuşuyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, cuma günü tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının bağrında katletmişti.

Cani Semih Çelik ardından telefon kameralarının kayıtlarda olduğu anlarda surlardan kendini atarak yaşamına son vermişti.

Cani Semih Çelik ardından telefon kameralarının kayıtlarda olduğu anlarda surlardan kendini atarak yaşamına son vermişti.

İzmir'de korku evi olarak faliyet gösteren bir işletmenin reklam amaçlı astığı cansız mankenler ise 'sur cinayetini' anımsattığı gerekçesiyle tepki topladı.

İzmir'de korku evi olarak faliyet gösteren bir işletmenin reklam amaçlı astığı cansız mankenler ise 'sur cinayetini' anımsattığı gerekçesiyle tepki topladı.

Alsancak'taki işletmeye giden polis ekipleri kanlı kol, el maketi, kafatasını andıran maketleri topladı.

Alsancak'taki işletmeye giden polis ekipleri kanlı kol, el maketi, kafatasını andıran maketleri topladı.

Olayla ilgili ayrıca İzmir Valiliği de bir açıklama yaptı. Vallilik, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Olayla ilgili ayrıca İzmir Valiliği de bir açıklama yaptı. Vallilik, işletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

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Kasaba İnsanı

Ne kadan da duyarli bu vatandaşlar, buyuk bir dertten kurtarmislar bizi.

Naci Kir

Ne äläkä ?

Stgmt

Off saçmalamayın artık yaa adı üstünde korku evi. O k*til bunu gördü de mi esinlendi ne alaka? O zaman korku gerilim filmleri falan da yasaklansın. Boş boş i... Devamını Gör