Türkiye'yi Sarsan Cinayetler Gazete Manşetlerinde: Semih Çelik'e İlişkin Detaylar, Kadın Cinayetlerine Tepki!

Türkiye son aylarda çocuklara ve kadınlara yönelik gerçekleşen vahşi cinayetlere gözyaşı döküyor. Son olarak 19 yaşındaki Semih Çelik'in Eyüpsultan ve Fatih'te yarım saat arayla iki genç kızı katletmesi ve daha sonra surlardan atlaması Türkiye'yi sarsmıştı. Gençliklerinin baharında hayattan kopan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner toprağa verilirken olaya ilişkin detaylar gazete manşetlerindeki yerini koruyor 👇