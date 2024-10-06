Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Öldürmeden Önce Fırına Gidip “Üstüm Nasıl” Diye Sormuş!

İstanbul Fatih’te cuma günü yaşanan vahşi cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Semih Çelik’in mahallesinde yaşayanlar, Çelik’in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diye sorduğunu söylediler.