Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Öldürmeden Önce Fırına Gidip “Üstüm Nasıl” Diye Sormuş!
Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Öldürmeden Önce Fırına Gidip “Üstüm Nasıl” Diye Sormuş!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ma...
İstanbul Fatih’te cuma günü yaşanan vahşi cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Semih Çelik’in mahallesinde yaşayanlar, Çelik’in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diye sorduğunu söylediler.
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İstanbul Fatih’te önceki gün Türkiye’yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletti.
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Hürriyet o caninin yaşadığı mahalleye giderek Semih Çelik’i mahalleliye sordu. Önceden Fatih’te oturan Semih Çelik, 2018 yılında Eyüpsultan’da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı. Ancak Fatih’teki bağlarını hiç koparmadı, vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti. Mahalle esnafı, “Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi” dedi.
Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğruyor ve orada kıyafetlerini göstererek, “Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?” diyor. Daha sonra ayrılıyor.
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