Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Semih Çelik Hakkında Yeni Detay

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre; Semih Çelik, Ayşenur Halil’i ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra annelerine kızlarının cesetlerinin fotoğraflarını göndererek onları olay yerlerine çağırdı.