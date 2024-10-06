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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Semih Çelik Hakkında Yeni Detay

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Semih Çelik Hakkında Yeni Detay

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 09:08

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre; Semih Çelik, Ayşenur Halil’i ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra annelerine kızlarının cesetlerinin fotoğraflarını göndererek onları olay yerlerine çağırdı. 

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Türkiye İstanbul’da Semih Çelik’in işlediği çifte cinayetlerle sarsıldı.

Türkiye İstanbul’da Semih Çelik’in işlediği çifte cinayetlerle sarsıldı.

19 yaşındaki Çelik, önce kız arkadaşı Ayşenur Halil’i öldürdü ardından da okul arkadaşı olduğu iddia edilen ve yaklaşık 1 yıldır takıntılı olduğu söylenilen İkbal Uzuner’i vahşice katletti.

19 yaşındaki Çelik, önce kız arkadaşı Ayşenur Halil’i öldürdü ardından da okul arkadaşı olduğu iddia edilen ve yaklaşık 1 yıldır takıntılı olduğu söylenilen İkbal Uzuner’i vahşice katletti.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Semih Çelik’in o gün babasına kız arkadaşının kahvaltıya geleceğini söylediği, Bu nedenle de babasının evden gittiği öğrenildi. Ardından da eve gelen Ayşenur Halil’i öldürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Semih Çelik’in o gün babasına kız arkadaşının kahvaltıya geleceğini söylediği, Bu nedenle de babasının evden gittiği öğrenildi. Ardından da eve gelen Ayşenur Halil’i öldürdü.

Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra iki genç kızın da annelerine kızlarının cesetlerinin fotoğraflarını göndererek onları olay yerlerine çağırdı.

Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra iki genç kızın da annelerine kızlarının cesetlerinin fotoğraflarını göndererek onları olay yerlerine çağırdı.
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