Cem Garipoğlu'nun Fethi Kabir Tutanağı Ortaya Çıktı: Kefen Yok, Plastik Poşet Bulundu!

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı fethi kabir tutanağında ise oldukça ilginç detaylar var. Tutanağa göre mezarda kefen bulunamadı ve bir plastik poşete rastlandı.

Kaynak: Habertürk