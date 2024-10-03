Cem Garipoğlu'nun Fethi Kabir Tutanağı Ortaya Çıktı: Kefen Yok, Plastik Poşet Bulundu!
Cem Garipoğlu'nun Fethi Kabir Tutanağı Ortaya Çıktı: Kefen Yok, Plastik Poşet Bulundu!
İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı fethi kabir tutanağında ise oldukça ilginç detaylar var. Tutanağa göre mezarda kefen bulunamadı ve bir plastik poşete rastlandı.
Kaynak: Habertürk
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3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı.
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Resmi bilgiler, Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir ip ve poşet kullanarak intihar ettiği yönündeydi. Hatta Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları da mevcut.
Bugün Garipoğlu'nun cesedi tabuta alınarak fethi kabir işlemi tamamlandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı fethi kabir tutanağında ise oldukça ilginç detaylar var.
Fethi kabir tutanağında en dikkat çekici ifade "Kemiklerin serbest vaziyette olup, kefen veya cesedi çevreleyen bir bez bulunmadığı görüldü. Bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü" şeklindeki cümle.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de mezarın açılmasının ardından yaptığı açıklamada kefen detayına dikkat çekmişti. Rezan Epözdemir şunları söylemişti: 👇
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"Kafatası ve kemikler dağınıktı. Ceset bütünlüğü yoktu. Tutanağa geçildi bunlar. Onu anlayamadım hiçbir kefen, bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti."
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