Karabulut Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir’den Kefen Açıklaması: “Onu Ben de Anlayamadım”
Karabulut Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir’den Kefen Açıklaması: “Onu Ben de Anlayamadım”
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, fethi kabir işlemi sonrasında açıklamalarda bulundu. Avukat Epödemir, mezarda kefenin bulunmamasının ilginç olduğunu söyledi.
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Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp DNA testi için örnek alınması sonrasında ailenin avukatı Rezan Epözdemir gazetecilere açıklamada bulundu.
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Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun cenazesi yerine başka bir cenaze çıkması durumunda ne olur?" sorusuna yanıt vererek, "Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur" dedi.
Mezarın Cumhuriyet savcısı, soruşturma savcısı, 3 adli tıp doktoru ile 2 olay yeri inceleme ekibi ve kolluk kuvvetlerinin eşliğinde açıldığını söyleyen Epözdemir, "1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin "Neden kefen yok?" sorusuna da yanıt veren Epözdemir, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma itimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti.” diyerek sözlerini tamamladı.
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