Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açıldı: 3 Dikkat Çeken Tesadüf
Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açıldı: 3 Dikkat Çeken Tesadüf
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediğine dair kamuoyunda ciddi bir inanış bulunuyor. Karabulut ailesinin başvurusu üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açıldı ve fethi kabir işlemi için örnekler alındı. Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim’de açılması da ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı.
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Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul eden Cem Garipoğlu ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Garipoğlu’nun mezarı açılarak DNA tespiti için örnek alındı.
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Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim’de açılması ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı.
“Cem’in Münevver ile yaptığı MSN yazışmalarında Cem’in 3 rakamına olan takıntısı dikkat çekiyordu. 5 Şubat 2009 günü Cem ile Münevver arasında geçen bir MSN yazışmasında, Cem Garipoğlu, mart ayının ortasında 3 günlüğüne İsviçre’ye gideceğini söylüyor.”
“Münevver de, ‘Mart ayı benim doğum günümün olduğu ay’ diyor. Cem bunun üzerine, ‘Evet 3 Mart’ diyor. Buna şaşıran Münevver, doğum gününün 7 Mart olduğunu belirtip Cem’e ‘Aklı 3’te gene de olsa İsviçre’ye gitme de kalmış, 3 3 3 gidiyor’ diyor.”
“Sohbette 3 rakamına takılan Cem, Münevver’i 3 Mart'ta öldürdü. Bilgisayarından çıkan MSN kayıtlarına, ‘Zeytinburnu sürtüğü’ ismini veren Cem, yedek bir dosyaya da ‘333’ ismini koydu. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması da 3 Ekim gününe denk gelerek ilginç bir tesadüf oluşturdu.”
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