Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açıldı: 3 Dikkat Çeken Tesadüf

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediğine dair kamuoyunda ciddi bir inanış bulunuyor. Karabulut ailesinin başvurusu üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açıldı ve fethi kabir işlemi için örnekler alındı. Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim’de açılması da ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı.