Münevver Karabulut’u Öldüren Cem Garipoğlu’nun Otopsisinde Yaşananlar
Münevver Karabulut’u Öldüren Cem Garipoğlu’nun Otopsisinde Yaşananlar
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Karabulut ailesinin yıllardır süren ‘mezarı açılsın’ çabaları sonuç verdi, 3 Ekim’de Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak ve fethi kabir işlemi yapılacak.
Bu karar sonrasında Cem Garipoğlu’na yapılan otopsi işlemi yeniden gündeme geldi. Cem Garipoğlu cezaevinde nasıl hayatını kaybetti, otopside neler yaşandı ve DNA testinden nasıl sonuçlar çıktı?
İşte Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Cem Garipoğlu’nun otopsisinden detaylar…
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Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen fethi kabir kararıyla Garipoğlu'nun cesedi alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada uzman ekiplerce incelenerek, Garipoğlu ailesinden alınacak olan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.
Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi. İşte Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Cem Garipoğlu’nun otopsisinde yaşananlar:
Kayıtlara göre Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etti. 12 Kasım 2014'te ise Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.
Ölü lekelerinin, vücudun arka yüzde bası görmeyen yerlerde, yüzde ve göğüs üst kısmında koyu mor renkte oluştuğu aktarıldı. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde bulmuştu. İpi ise kantinden kendisi temin etmişti.
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Otopsi raporuna göre Garipoğlu'nun sağ ve sol kulağının altında genişliği 0.4 santimetre olan ip izi görüldü. İp izi dışında ise farklı bir travmatik değişim saptanamadı. Gerektiğinde DNA tiplemesi yapılabilmesi amacıyla saklanmak üzere, bundan 10 yıl önce yapılan otopsisinde FTA ile kan örneği alındı.
Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi organlarından tetkik için örnek alındı. Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide ve mide içeriğinden örnekler de alınarak sistematik toksikolojik analiz, alkol, uyuşturucu ve uyutucu aranmak üzere Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.
Kimya İhtisas Dairesi'nde çıkan sonuçlarda, Garipoğlu'nun kanında alkol bulunmadığı, kanda ve idrarda da herhangi bir ekstrem maddeye rastlanmadığı anlatıldı. Otopsi raporunda, Garipoğlu'ndan 2009 yılında alınan kanla öldükten sonra alınan kan örneğinin DNA profili de karşılaştırıldı ve her iki DNA örneği profilinin uyumlu olduğu aktarıldı.
Raporda, "Garipoğlu'nun ölümünün başına poşet geçirilmesine bağlı ağız, burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (dış ve iç solunum yollarının kapanması, oksijen yetersizliği) sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.
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