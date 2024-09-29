Münevver Karabulut’u Öldüren Cem Garipoğlu’nun Otopsisinde Yaşananlar

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Karabulut ailesinin yıllardır süren ‘mezarı açılsın’ çabaları sonuç verdi, 3 Ekim’de Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak ve fethi kabir işlemi yapılacak.

Bu karar sonrasında Cem Garipoğlu’na yapılan otopsi işlemi yeniden gündeme geldi. Cem Garipoğlu cezaevinde nasıl hayatını kaybetti, otopside neler yaşandı ve DNA testinden nasıl sonuçlar çıktı?

İşte Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Cem Garipoğlu’nun otopsisinden detaylar…