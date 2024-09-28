Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılacak: “Mezar Boş Çıkabilir” İddiası

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar olan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, mezarın son halinin görüntülerini yorumladı ve “mezarın boş çıkma ihtimali var” dedi.