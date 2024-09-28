Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılacak: “Mezar Boş Çıkabilir” İddiası
Cem Garipoğlu’nun Mezarı Açılacak: “Mezar Boş Çıkabilir” İddiası
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar olan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, mezarın son halinin görüntülerini yorumladı ve “mezarın boş çıkma ihtimali var” dedi.
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Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşi şekilde öldürmüş ve sonrasında cezaevinde intihar etmişti.
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Ancak cinayetin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve cezaevinden kaçırıldığı iddiaları vardı.
Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti.
Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Cem Garipoğlu’nun mezarının boş çıkma ihtimalinin olduğunu söyledi.
Kurtbaba, Cem Garipoğlu mezarının bakımsız olmasını ve yıllardan beri hiç uğranmaması sebebiyle bu kanıya vardığını ekledi.
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Emekli polis ayrıca, cezaevinde intihar ettikten sonra fotoğrafları ortaya çıkan Cem Garipoğlu’nun otopsisinde ailenin avukatının olmamasının da “kaçırılma” iddialarını güçlendirdiğini söyledi.
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