Cem Garipoğlu'nun Mezarının Açılması İçin Neden 10 Yıl Beklendi? İşte Mezar Açtırma Kararının 'Önemli' Detayı
Cem Garipoğlu'nun Mezarının Açılması İçin Neden 10 Yıl Beklendi? İşte Mezar Açtırma Kararının 'Önemli' Detayı
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/cem-garipogl...
Yıllardır süren mücadele sonunda sonuç verdi. İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.
Sözcü’den yer alan habere göre; Cinayetin işlendiği koltukların üzerinde paylaşımlara imza atan Garipoğlu ailesi, fethi kabir işleminin en büyük gerekçesi.
Halk TV ise Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıracak karara ulaştı.
İşte tüm detaylar…
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İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına bir nokta koymak için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan mezar açılması (fethi kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması talebiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.
10 yılın ardından mezarın açılması için gerekli sebepler de herkesin merak konusu haline geldi.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığın gerekçe gösterdiği nedenleri açıkladı.
Cem Garipoğlu'nun ailesinin yaptığı kutlama ve paylaşımlar mezarın açılma nedenlerinin başında geliyor. Epözdemir, ailenin Münevver Karabulut 'un katledildiği ve kan izlerinin bulunduğu koltukta oturarak çekildiği fotoğrafları paylaşmasının da fethi kabir kararında ekili olduğunu belirtti.
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Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıracak karara ise HALK TV ulaştı. İşte o karar.
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