Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahmet Hakan’dan Cem Garipoğlu Yazısı: "Bu Sefer İnanacak mısınız?"

Ahmet Hakan’dan Cem Garipoğlu Yazısı: "Bu Sefer İnanacak mısınız?"

Cem Garipoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 11:28

Münevver Karabulut’u katlettikten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunun öldüğüne bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Hürriyet Gazetesi’den Ahmet Hakan, “Cem Garipoğlu’nun öldüğüne ne zaman inanacaksınız?” diyerek bir yazı kaleme aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının, ailenin talebi üzerine açılmasına karar verilmişti.

2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının, ailenin talebi üzerine açılmasına karar verilmişti.

Tüm detaylar 👇

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, kamuoyunun bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun ölümünü köşesine taşıdı.

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, kamuoyunun bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun ölümünü köşesine taşıdı.

Kaynak

“Bazıları şuna inanıyor; ‘Cem Garipoğlu ölmedi, ölmüş gibi gösterdiler, estetik ameliyatla dışarıda geziyor.’ Buna keskin biçimde inananlara ne desen fayda etmiyor.”

“Bazıları şuna inanıyor; ‘Cem Garipoğlu ölmedi, ölmüş gibi gösterdiler, estetik ameliyatla dışarıda geziyor.’ Buna keskin biçimde inananlara ne desen fayda etmiyor.”

‘İyi ama gömülmeden önce kimlik tespiti yapılmıştı’ diyorsun, hiç umursamıyorlar. ‘İyi ama Münevver’in ailesi de Garipoğlu’nun cesedini teşhis etmişti’ diyorsun, hiç takılmıyorlar.”

‘İyi ama gömülmeden önce kimlik tespiti yapılmıştı’ diyorsun, hiç umursamıyorlar. ‘İyi ama Münevver’in ailesi de Garipoğlu’nun cesedini teşhis etmişti’ diyorsun, hiç takılmıyorlar.”

“Dün karar çıktı; Mezarı açılacakmış Cem Garipoğlu’nun. Yapılacak inceleme sonucunda “Bu kemikler Cem Garipoğlu’na aittir” denilirse... Kesin inançlıların yüzde kaçı ikna olur sizce?”

“Dün karar çıktı; Mezarı açılacakmış Cem Garipoğlu’nun. Yapılacak inceleme sonucunda “Bu kemikler Cem Garipoğlu’na aittir” denilirse... Kesin inançlıların yüzde kaçı ikna olur sizce?”

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın