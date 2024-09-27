Ahmet Hakan’dan Cem Garipoğlu Yazısı: "Bu Sefer İnanacak mısınız?"
Ahmet Hakan’dan Cem Garipoğlu Yazısı: "Bu Sefer İnanacak mısınız?"
Münevver Karabulut’u katlettikten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunun öldüğüne bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Hürriyet Gazetesi’den Ahmet Hakan, “Cem Garipoğlu’nun öldüğüne ne zaman inanacaksınız?” diyerek bir yazı kaleme aldı.
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2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının, ailenin talebi üzerine açılmasına karar verilmişti.
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Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, kamuoyunun bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun ölümünü köşesine taşıdı.
“Bazıları şuna inanıyor; ‘Cem Garipoğlu ölmedi, ölmüş gibi gösterdiler, estetik ameliyatla dışarıda geziyor.’ Buna keskin biçimde inananlara ne desen fayda etmiyor.”
‘İyi ama gömülmeden önce kimlik tespiti yapılmıştı’ diyorsun, hiç umursamıyorlar. ‘İyi ama Münevver’in ailesi de Garipoğlu’nun cesedini teşhis etmişti’ diyorsun, hiç takılmıyorlar.”
“Dün karar çıktı; Mezarı açılacakmış Cem Garipoğlu’nun. Yapılacak inceleme sonucunda “Bu kemikler Cem Garipoğlu’na aittir” denilirse... Kesin inançlıların yüzde kaçı ikna olur sizce?”
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