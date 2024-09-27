Ahmet Hakan’dan Cem Garipoğlu Yazısı: "Bu Sefer İnanacak mısınız?"

Münevver Karabulut’u katlettikten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunun öldüğüne bir türlü ikna olmadığı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Hürriyet Gazetesi’den Ahmet Hakan, “Cem Garipoğlu’nun öldüğüne ne zaman inanacaksınız?” diyerek bir yazı kaleme aldı.