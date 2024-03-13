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Yaşıyor mu? Otopsi Görüntüleri İzlenecek Olan Cem Garipoğlu'na Dair Akılda Soru İşareti Olarak Kalanlar

Yaşıyor mu? Otopsi Görüntüleri İzlenecek Olan Cem Garipoğlu'na Dair Akılda Soru İşareti Olarak Kalanlar

Cem Garipoğlu
Effy
Effy - Onedio Editörü
13.03.2024 - 22:19

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut'un adını bugün hala duyduğumuzda içimiz sızlıyor. Münevver'in katili Cem Garipoğlu'nun hapiste kendi hayatını sonlandırması çok konuşulmuştu ancak yıllar geçse de çoğunluk ikna olmadı. En son savcılığın, mezarın açılmasına ilişkin açılan dosyaya bilirkişi atayıp Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istediği ortaya çıkınca dava yeniden hatırlandı. Akıllara gelen ilk soru ise 'Cem Garipoğlu yaşıyor olabilir mi?' oldu.

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Tüm Türkiye'nin unutamadığı Münevver Karabulut'un ismi davanın üzerinden 15 yıl geçmiş olsa dahi ilk günkü gibi iç acıtıyor.

Tüm Türkiye'nin unutamadığı Münevver Karabulut'un ismi davanın üzerinden 15 yıl geçmiş olsa dahi ilk günkü gibi iç acıtıyor.

3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un cansız bedeni bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra kendi teslim olmuştu: Hapishanedeyken kendi hayatını sonlandırmıştı.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra kendi teslim olmuştu: Hapishanedeyken kendi hayatını sonlandırmıştı.

Ancak neredeyse kimse Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyordu: Bunlardan biri de baba Süreyya Karabulut idi.

Ancak neredeyse kimse Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyordu: Bunlardan biri de baba Süreyya Karabulut idi.

Süreyya Karabulut,

O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek.

ifadelerini kullanmıştı.

Kimsenin Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmaması ile çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Kimsenin Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmaması ile çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, Cem'in intiharı için "Demek ki ruh sağlığı bozuk bir insan başkasını öldürebiliyorsa kendini de öldürebiliyormuş" diyerek intiharın nedeni olarak kötü psikolojisine işaret etmişti.

Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, Cem'in intiharı için "Demek ki ruh sağlığı bozuk bir insan başkasını öldürebiliyorsa kendini de öldürebiliyormuş" diyerek intiharın nedeni olarak kötü psikolojisine işaret etmişti.
www.instagram.com

Ancak Garipoğlu'nun cezaevindeki arkadaşları aksini söylüyordu.

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Cem Garipoğlu'yla bir süre aynı koğuşta kalan Korkmaz Yiğit, "Hiç intihar edebilecek bir çocuk gibi gözükmüyordu... Zaten günde 13-14 saat ders çalışıyordu, Çince öğreniyordu" demişti.

Cem Garipoğlu'yla bir süre aynı koğuşta kalan Korkmaz Yiğit, "Hiç intihar edebilecek bir çocuk gibi gözükmüyordu... Zaten günde 13-14 saat ders çalışıyordu, Çince öğreniyordu" demişti.
www.instagram.com

Cem Garipoğlu da zamanında verdiği röportajlarda "Cezam bittiğinde 34 yaşında olacağım. Çin'e gidip hukuk okumak istiyorum. Adil yargılandığıma inanmadığım için avukat olmaya karar verdim" sözleriyle birnevi bunu doğrulamıştı.

Cem Garipoğlu da zamanında verdiği röportajlarda "Cezam bittiğinde 34 yaşında olacağım. Çin'e gidip hukuk okumak istiyorum. Adil yargılandığıma inanmadığım için avukat olmaya karar verdim" sözleriyle birnevi bunu doğrulamıştı.
www.instagram.com

2020 yılına damga vuran ise Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı olmuştu: Among Us (Aramızda) oyuncularından birinin adı Gem idi.

2020 yılına damga vuran ise Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı olmuştu: Among Us (Aramızda) oyuncularından birinin adı Gem idi.
www.instagram.com

Kısa sürede 'Gem kim, Cem mi?' yorumları gelmişti.

Ayrıca Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının defalarca istenmesine rağmen her seferinde reddedilmesi şüpheleri arttırdı.

Ayrıca Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının defalarca istenmesine rağmen her seferinde reddedilmesi şüpheleri arttırdı.

Ancak şimdi yeni bir gelişme yaşandı: İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istekte bulunan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi anında yapılan işlemlere ait fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması için talepte bulundu.

Ancak şimdi yeni bir gelişme yaşandı: İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istekte bulunan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi anında yapılan işlemlere ait fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması için talepte bulundu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Garipoğlu'nun mezar açılma davasında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. 

Savcılık geçtiğimiz ay atadığı bilirkişiye 15 Mart Cuma gününe kadar süre verdi.

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