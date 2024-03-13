Yaşıyor mu? Otopsi Görüntüleri İzlenecek Olan Cem Garipoğlu'na Dair Akılda Soru İşareti Olarak Kalanlar

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut'un adını bugün hala duyduğumuzda içimiz sızlıyor. Münevver'in katili Cem Garipoğlu'nun hapiste kendi hayatını sonlandırması çok konuşulmuştu ancak yıllar geçse de çoğunluk ikna olmadı. En son savcılığın, mezarın açılmasına ilişkin açılan dosyaya bilirkişi atayıp Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istediği ortaya çıkınca dava yeniden hatırlandı. Akıllara gelen ilk soru ise 'Cem Garipoğlu yaşıyor olabilir mi?' oldu.