Mezarı Açılacak mı? Harekete Geçen Savılık Cem Garipoğlu'nun Otopsi Görüntülerini İzleyecek!
Mezarı Açılacak mı? Harekete Geçen Savılık Cem Garipoğlu'nun Otopsi Görüntülerini İzleyecek!
Her konusu açıldığında yüreğimizi derinden yaralayan bir davadan bahsedeceğiz size: Münevver Karabulut Cinayeti! Münevver'i katleten Cem Garipoğlu'nun hapiste intihar ettiği haberleri tartışma yaratmıştı. Savcılığın, mezarın açılmasına ilişkin açılan dosyaya bilirkişi atayıp Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istediği ortaya çıktı!
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Tüm Türkiye'nin kalbinde derin yaralar açan Münevver Karabulut'un adı trajik bir olay olmaktan çıktı ve özellikle kadınların adalet arayışının bir simgesine dönüştü.
3 Mart 2009 tarihinde sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un cansız beden, bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu.
Henüz 17 yaşında hayatta kopartılan genç kızı katlettikten sonra 197 gün boyunca köşe bucak kaçan Cem Garipoğlu kendi isteğiyle teslim olmuştu. 2011 yılında 24 yıl hapisle cezalandırılan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar ettiği söylenmişti.
Üzerinden yıllar geçmesine kan donduran detayların ortaya çıktığı olayda Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair pek çok iddia yayılmıştı. Bu isimlerin başında da Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut geliyordu.
Acılı baba "O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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Kızlarını kaybeden Karabulut ailesi, bedenin Cem Garipoğlu'na ait olup olmadığının tespitinin sağlanabilmesi adına mezarın açılması için savcılığa başvurmuştu.
Ölmediği, yurt dışına kaçırıldığı söylenen Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan da şaşırtıcı bir hamle gelmiş ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılmasını bir de DNA eşleştirmesi yapılasını talep etmişti.
"Mezar açılsın" taleplerinin arttığı davada yeni gelişmeler de yaşandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istekte bulunan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi anında yapılan işlemlere ait fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması için talepte bulundu.
Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Garipoğlu'nun mezar açılma davasında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği oldu. Savcılık geçtiğimiz ay atadığı bilirkişiye 15 Mart Cuma gününe kadar süre verdiği de öğrenildi.
Atanan bilirkişinin Cem Garipoğlu'nun otopsisi esnasında tutulan tutanak ve görüntülerini inceleyerek, raporunu en kıza zamanda mahkemeye sunması bekleniyor.
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Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise konu hakkında "Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka Feth-i Kabir işlemi yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
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