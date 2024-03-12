Mezarı Açılacak mı? Harekete Geçen Savılık Cem Garipoğlu'nun Otopsi Görüntülerini İzleyecek!

Her konusu açıldığında yüreğimizi derinden yaralayan bir davadan bahsedeceğiz size: Münevver Karabulut Cinayeti! Münevver'i katleten Cem Garipoğlu'nun hapiste intihar ettiği haberleri tartışma yaratmıştı. Savcılığın, mezarın açılmasına ilişkin açılan dosyaya bilirkişi atayıp Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istediği ortaya çıktı!