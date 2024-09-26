Kamufle mi Edilmiş? 10 Yıl Sonra Açılmasına Karar Verilen Cem Garipoğlu'nun Mezarının Son Hali Ortaya Çıktı!

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında kendini asarak intihar ettiği açıklaması kamuoyuna da Karabulut ailesine de hiçbir zaman inandırıcı gelmemişti. Sabah saatlerinde, mezarın 10 yıl sonra nihayet açılmasında karar kılındı. Garipoğlu'nun mezarının son hali akıllardaki soru işaretlerini çoğalttı.