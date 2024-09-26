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Kamufle mi Edilmiş? 10 Yıl Sonra Açılmasına Karar Verilen Cem Garipoğlu'nun Mezarının Son Hali Ortaya Çıktı!

Kamufle mi Edilmiş? 10 Yıl Sonra Açılmasına Karar Verilen Cem Garipoğlu'nun Mezarının Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 01:15

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında kendini asarak intihar ettiği açıklaması kamuoyuna da Karabulut ailesine de hiçbir zaman inandırıcı gelmemişti. Sabah saatlerinde, mezarın 10 yıl sonra nihayet açılmasında karar kılındı. Garipoğlu'nun mezarının son hali akıllardaki soru işaretlerini çoğalttı.

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2009'da yaşanan, tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve yaralayan bir vahşet, adalete güveni kökünden sorgulatan bir cinayet...

2009'da yaşanan, tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve yaralayan bir vahşet, adalete güveni kökünden sorgulatan bir cinayet...

Türkiye'nin varlıklı ailelerinden birine mensup olan Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un canını aldıktan sonra cinayetten önceki ve sonraki kan dondurucu detaylar gündeme oturmayı hep başardı.

Türkiye'nin varlıklı ailelerinden birine mensup olan Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un canını aldıktan sonra cinayetten önceki ve sonraki kan dondurucu detaylar gündeme oturmayı hep başardı.

2014'te Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu ve kendisini asarak intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun ölümü tam da bu sebepten ne kamuoyuna ne de Karabulut ailesine inandırıcı gelmedi.

2014'te Silivri Cezaevi'nde ölü bulunduğu ve kendisini asarak intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun ölümü tam da bu sebepten ne kamuoyuna ne de Karabulut ailesine inandırıcı gelmedi.

Hatta aile, geçtiğimiz mayıs ayında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) talep etmiş, "Öldu mü?" tartışmalarının son bulmasını istediğini belirtmişti.

Hatta aile, geçtiğimiz mayıs ayında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) talep etmiş, "Öldu mü?" tartışmalarının son bulmasını istediğini belirtmişti.

Talebin reddi sonrası sürpriz karar bugün çıktı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir kararı aldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na da işlemlerin Karacabey Mezarlığı'nda yapılabilmesi için talimat verildi.

Kaçıranlar için 10 yıl sonra mezarın açılmasına sebep olan detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yıllardır ölüp ölmediği merak edilen Cem Garipoğlu, "ölümünden" 10 yıl sonra Türkiye gündeminin tam göbeğine yeniden oturdu. Garipoğlu'nun mezarlığından gelen görüntüler ise akıllardaki soru işaretlerini daha da çoğalttı.

Yıllardır ölüp ölmediği merak edilen Cem Garipoğlu, "ölümünden" 10 yıl sonra Türkiye gündeminin tam göbeğine yeniden oturdu. Garipoğlu'nun mezarlığından gelen görüntüler ise akıllardaki soru işaretlerini daha da çoğalttı.

İşte Cem Garipoğlu'nun bakımsız ve hatta bilerek kamufle edilmiş gibi duran mezarının son hali! 👇

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