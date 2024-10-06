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"Buradan Çoluk Çocuk Geçiyor": İzmir'de Bir Vatandaş Korku Evinin Dışına Asılan Dekorlara Tepki Gösterdi

"Buradan Çoluk Çocuk Geçiyor": İzmir'de Bir Vatandaş Korku Evinin Dışına Asılan Dekorlara Tepki Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 14:47 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 15:07

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Ülkemiz geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir vahşeti yaşadı. Semih Çelik isimli bir cani İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı canice katletti. Yaşayanan bu olay tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

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Bu olayların ardından bir vatandaş, İzmir'de bulunan bir korku evinin dışına asılan dekorlara tepki gösterdi.

Bu olayların ardından bir vatandaş, İzmir'de bulunan bir korku evinin dışına asılan dekorlara tepki gösterdi.

Oradan çocukların da geçtiğini belirten vatandaşın videosuna insanlardan da tepki geldi. Bu gibi görüntülerin bilinçaltına yerleşerek normalleşebileceği ya da tetikleyici olabileceği belirtildi.

Oradan çocukların da geçtiğini belirten vatandaşın videosuna insanlardan da tepki geldi. Bu gibi görüntülerin bilinçaltına yerleşerek normalleşebileceği ya da tetikleyici olabileceği belirtildi.

İşte o video;

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