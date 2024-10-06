İki Genç Kız Akşam Vakti Otobüse Binerken Güvende Hissetmek İçin Erkek Kılığına Girdikleri Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ecrnnyapc/vid...
Ülkemizde peş peşe yaşanan şiddet ve cinayet olaylarının ardından başta gençler olmak üzere pek çok insanda tedirginlik oluşturdu. Herkes kendi çapında önlemler almaya kendini korumak için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu durum ülkemizi giderek bir çıkmaza sokuyor.
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İki genç kız akşam vakti otobüse binerken kendilerini korumak için kullandıkları yöntemi paylaştı.
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Otobüse binmeden önce erkek gibi görünmek için kıyafetlerini düzenleyen kızların o anları, ülkenin geldiği nokta üzerine uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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