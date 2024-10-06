İki Genç Kız Akşam Vakti Otobüse Binerken Güvende Hissetmek İçin Erkek Kılığına Girdikleri Anları Paylaştı

Ülkemizde peş peşe yaşanan şiddet ve cinayet olaylarının ardından başta gençler olmak üzere pek çok insanda tedirginlik oluşturdu. Herkes kendi çapında önlemler almaya kendini korumak için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bu durum ülkemizi giderek bir çıkmaza sokuyor.