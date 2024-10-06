Edirnekapı Surlarındaki Cinayet: Semih Çelik'in Hastane ve Emniyet'teki Kayıtları Ortaya Çıktı!
Edirnekapı Surlarındaki Cinayet: Semih Çelik'in Hastane ve Emniyet'teki Kayıtları Ortaya Çıktı!
İstanbul'da iki kadını vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar eden Semih Çelik’in hastane ve emniyetteki kayıtları ortaya çıktı. Bir kez İntihara teşebbüs eden Semih Çelik için toplam 6 kez hastane kaydı açılmış. Semih Çelik’in UYAP’ta şüpheli olarak kaydının olmadığı ancak 2022 ve 2023 yılında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Oda TV- Pınar Sarçoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, önceki gün tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının bağrında vahşice katletmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ODA TV'den Pınar Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Semih Çelik için UYAP'ta şüpheli olarak bir kayıt yok ancak 2022 ve 2023 yılında iki kez kayıp başvurusu yapılmış.
Semih Çelik’le ilgili ayrıca bugüne kadar “kadına şiddet” kanunu kapsamında da herhangi bir müracaat yapılmamış.
Kasap olarak çalışan ve son bir yıldır işsiz olduğu belirtilen Semih Çelik'in bir kez intihara teşebbüs ettiği ve 6 hastane kaydının olduğu da belirtiliyor.
Yine ODA TV'nin iddiasına göre Semih Çelik’in annesi, Ayşenur Hilal’in ailesine oğluyla ilgili “uzak durun” uyarısı yaptığı ancak ailenin şikayetçi olmadığı ifade ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın