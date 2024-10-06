Edirnekapı Surlarındaki Cinayet: Semih Çelik'in Hastane ve Emniyet'teki Kayıtları Ortaya Çıktı!

İstanbul'da iki kadını vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar eden Semih Çelik’in hastane ve emniyetteki kayıtları ortaya çıktı. Bir kez İntihara teşebbüs eden Semih Çelik için toplam 6 kez hastane kaydı açılmış. Semih Çelik’in UYAP’ta şüpheli olarak kaydının olmadığı ancak 2022 ve 2023 yılında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Oda TV- Pınar Sarçoğlu