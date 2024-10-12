İkbal'in Telefonu Çözüldü, Ayşenur'un Şifresi Kırılamadı: Semih, Ayşenur'u Katletmeden Önce Kahvaltı Yapmışlar
İkbal'in Telefonu Çözüldü, Ayşenur'un Şifresi Kırılamadı: Semih, Ayşenur'u Katletmeden Önce Kahvaltı Yapmışlar
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah Gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 19 yaşındaki Semih Çelik'in, Ayşenur Halil'i katletmeden önce birlikte kahvaltı yaptıkları ve olaydan sonra polise kendisini ihbar ettiği ortaya çıktı.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Semih Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl içerisinde 5 kez hastaneye yatırıldığı ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada kara kalem çizimleri bulunmuştu.
Semih Çelik'in Ayşenur Halil ile Eyüpsultan'daki bir fırına birlikte giderek, ekmek alıp eve geçtikleri ve kahvaltı yaptıkları tespit edildi.Çelik'in, Ayşenur Halil'i evde öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve İkbal Uzuner'le buluşmak için surlara hareket ettiği saptandı.
Vahşice öldürülen genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü. Ancak Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iPhone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor. Apple zaman zaman "Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz" diyerek şifre paylaşımında bulunamayabiliyor.
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