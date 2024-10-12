İkbal'in Telefonu Çözüldü, Ayşenur'un Şifresi Kırılamadı: Semih, Ayşenur'u Katletmeden Önce Kahvaltı Yapmışlar

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah Gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 19 yaşındaki Semih Çelik'in, Ayşenur Halil'i katletmeden önce birlikte kahvaltı yaptıkları ve olaydan sonra polise kendisini ihbar ettiği ortaya çıktı.