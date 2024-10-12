Sokak Ortasında Kadına Saldırdı: Darbedilen Kadın Şikayetçi Olmadı
Sokak Ortasında Kadına Saldırdı: Darbedilen Kadın Şikayetçi Olmadı
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Korku dolu olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, alkollü olan bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre sonra araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Ancak arkadaşı başarısız oldu.
Araçlara vuran kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadını orada darbetti. Kadının kafasına vuran şüpheliyi çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti.
İşte o anlar:
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