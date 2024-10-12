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Sokak Ortasında Kadına Saldırdı: Darbedilen Kadın Şikayetçi Olmadı

Sokak Ortasında Kadına Saldırdı: Darbedilen Kadın Şikayetçi Olmadı

Alkol Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 15:42

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece geç saatlerde bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı.

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Korku dolu olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Korku dolu olay, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olan bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre sonra araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Ancak arkadaşı başarısız oldu.

İddiaya göre, alkollü olan bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre sonra araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Ancak arkadaşı başarısız oldu.

Araçlara vuran kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadını orada darbetti. Kadının kafasına vuran şüpheliyi çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti.

Araçlara vuran kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadını orada darbetti. Kadının kafasına vuran şüpheliyi çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkat çekti.

İşte o anlar:

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