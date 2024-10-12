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Çocuğuna Şaka Yaptı Diye 13 Yaşındaki Çocuğu Tokatladı

Çocuğuna Şaka Yaptı Diye 13 Yaşındaki Çocuğu Tokatladı

Hakkari Öğrenci Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 14:42

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi, okuldan çıkıp evine giderken sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Kızına şaka yaptı diye 13 yaşındaki çocuğu dövdüğü ortaya çıktı.

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İddiaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Ortaokulu'nda okuyan bir öğrenci, okuldan çıkıp evine giderken sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı.

İddiaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Ortaokulu'nda okuyan bir öğrenci, okuldan çıkıp evine giderken sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı.

İsmi açıklanmayan kişi, 13 yaşındaki öğrenciyi sokak ortasında tokatladı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarılırken, yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İsmi açıklanmayan kişi, 13 yaşındaki öğrenciyi sokak ortasında tokatladı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarılırken, yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

13 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darbedildiği iddia edildi.

13 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darbedildiği iddia edildi.

İşte o anlar:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Fatih Karaduman

13 yaşındaki çoçuğu ağlatacak şaka yaparsan babasıda seni silker. Adam gibi durun. Kim bilir ne yaptı peszo.

KumdanKum

Kız çocuğu ağlayarak babasına söylüyorsa o muhtemelen şaka denilecek birşey değildir.. Ama bunun çözümü de şiddet değildir okul yönetimi diye birşey var git ... Devamını Gör

hayaldünyası

Şaka mı zorbalık mı acaba? Malum bazı çocuklar yaşı gibi davranmıyor. Adalet olmazsa kendi adaletini kendi sağlar insan diyoruz ama dinleyen yok, sonucu da bu.