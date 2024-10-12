Boykotlu Markanın Açılışı AK Parti'de Kriz Çıkardı: Kendisini Eleştirenlere ''Soysuz'' Dedi
Boykotlu Markanın Açılışı AK Parti'de Kriz Çıkardı: Kendisini Eleştirenlere ''Soysuz'' Dedi
Rize'de ve Türkiye'nin birçok yerinde boykot edilen bir hamburger zincirinin şube açılışı AK Partilileri birbirine düşürdü. İl Başkanı açılışa katılanlara sahip çıkmasıyla dikkat çekerken, Yeni Şafak yazarından 'politik soysuzluk' eleştirisi geldi.
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ABD'nin ünlü fastfood zinciri Rize'de şubesinin açılışı yaptı. Yurdun dört bir yanında boykot edilen markanın açılış törenine, AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.
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Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.
Açılış törenine katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam’ın darbedildiğini görmediğini söyledi. "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim'' diyen Başkan Mete, sözlerine şöyle devam etti:
AK Partili başkanların boykotlu markanın açılışına katılması AK Parti'de krize neden oldu. Dikkat çeken hamle de bulunan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıktı. Yılmaz Katmer, şunları söyledi:
"AK Parti İl Başkanı benim. Hükümeti, devleti temsilen sayın valimdir orada mıydı değil'' diyen Katmer, şu ifadeleri kullandı: ''İlk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun."
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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıkmasıyla birlikte tüm eleştirilerin haline geldi. İlk eleştiri Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. Kılıçarslan, AK Partili Katmer'in görevden alınması çağrısı da yaptı. Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Bir eleştiri de eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Mücahit Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Rize insanı ferasetlidir, çoğu münevverdir, Türkiye'de her dönem faal ve etkin olmuşlardır. Rize, benim zaviyemden, Tayyip Erdoğan'ı, Yavuz Bahadıroğlu'nu ve daha nice etkin şahsiyeti bağrından çıkarmış dünya güzeli bir İlimizdir. Temenni ediyorum ki Rizemizi olumsuz örneklerle anmayalım."
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