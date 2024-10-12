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Boykotlu Markanın Açılışı AK Parti'de Kriz Çıkardı: Kendisini Eleştirenlere ''Soysuz'' Dedi

Boykotlu Markanın Açılışı AK Parti'de Kriz Çıkardı: Kendisini Eleştirenlere ''Soysuz'' Dedi

Rize AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 13:44

Rize'de ve Türkiye'nin birçok yerinde boykot edilen bir hamburger zincirinin şube açılışı AK Partilileri birbirine düşürdü. İl Başkanı açılışa katılanlara sahip çıkmasıyla dikkat çekerken, Yeni Şafak yazarından 'politik soysuzluk' eleştirisi geldi.

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ABD'nin ünlü fastfood zinciri Rize'de şubesinin açılışı yaptı. Yurdun dört bir yanında boykot edilen markanın açılış törenine, AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.

ABD'nin ünlü fastfood zinciri Rize'de şubesinin açılışı yaptı. Yurdun dört bir yanında boykot edilen markanın açılış törenine, AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

Açılış törenine katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam’ın darbedildiğini görmediğini söyledi. "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim'' diyen Başkan Mete, sözlerine şöyle devam etti:

Açılış törenine katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam’ın darbedildiğini görmediğini söyledi. "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim'' diyen Başkan Mete, sözlerine şöyle devam etti:

''Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.'

AK Partili başkanların boykotlu markanın açılışına katılması AK Parti'de krize neden oldu. Dikkat çeken hamle de bulunan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıktı. Yılmaz Katmer, şunları söyledi:

AK Partili başkanların boykotlu markanın açılışına katılması AK Parti'de krize neden oldu. Dikkat çeken hamle de bulunan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıktı. Yılmaz Katmer, şunları söyledi:

'Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir.Mevlâna der ki; 'Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'.

İki; 'Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum.'

Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur.'

"AK Parti İl Başkanı benim. Hükümeti, devleti temsilen sayın valimdir orada mıydı değil'' diyen Katmer, şu ifadeleri kullandı: ''İlk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun."

"AK Parti İl Başkanı benim. Hükümeti, devleti temsilen sayın valimdir orada mıydı değil'' diyen Katmer, şu ifadeleri kullandı: ''İlk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun."
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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıkmasıyla birlikte tüm eleştirilerin haline geldi. İlk eleştiri Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. Kılıçarslan, AK Partili Katmer'in görevden alınması çağrısı da yaptı. Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıkmasıyla birlikte tüm eleştirilerin haline geldi. İlk eleştiri Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. Kılıçarslan, AK Partili Katmer'in görevden alınması çağrısı da yaptı. Kılıçarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'Bunun adı tam tamına 'politik rezillik'tir. Burger King açılışına katılan AK Partilileri eleştiren herkese, Türkçe bilgisi fevkalade yetersiz olduğundan bir türlü okumayı başaramadığı Mehmet Akif şiiri üzerinden 'soysuz' demeye cüret edip 'açılışa katılan arkadaşlarımızın arkasındayız' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'nı, o açılışa katılan belediye başkanlarıyla il genel meclis bilmem nesini görevden almak için daha neyi bekliyor AK Parti bilemedim.

Bir: 'Soysuz' diye, oy aldığı insanların hassasiyetleri üzerinden onlara ayar vermeye kalkana denir. Çünkü bunun tam adı politik soysuzlaşmadır.

İki: 'Zağar' diye önüne verilen şiir metnini bile okumaktan aciz yetersizlere denir.

Üç: Yaptınız madem bir kabahat, hiç olmazsa susmayı bilin de adam hizasına yazalım sizi.

Ve dört: Şimdi, bugün ve burada seçmenine Mehmet Akif üzerinden 'soysuz' demeye cüret eden bu adamların hepsine iş bıraktırmanın AK Parti'ye hiçbir maliyeti olmayacağı gibi pek çok getirisi de olacaktır. Bunlar kimin adamı olursa olsun (bu berbat Türkçe ve ifade kabiliyeti ile birinin adamı olmama şansı yok o makama gelmek için) bugün gereğini yapın. Göreceksiniz, çok büyük bir kabul görecek bu hareketiniz.'

Bir eleştiri de eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Mücahit Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Rize insanı ferasetlidir, çoğu münevverdir, Türkiye'de her dönem faal ve etkin olmuşlardır. Rize, benim zaviyemden, Tayyip Erdoğan'ı, Yavuz Bahadıroğlu'nu ve daha nice etkin şahsiyeti bağrından çıkarmış dünya güzeli bir İlimizdir. Temenni ediyorum ki Rizemizi olumsuz örneklerle anmayalım."

Bir eleştiri de eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Mücahit Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Rize insanı ferasetlidir, çoğu münevverdir, Türkiye'de her dönem faal ve etkin olmuşlardır. Rize, benim zaviyemden, Tayyip Erdoğan'ı, Yavuz Bahadıroğlu'nu ve daha nice etkin şahsiyeti bağrından çıkarmış dünya güzeli bir İlimizdir. Temenni ediyorum ki Rizemizi olumsuz örneklerle anmayalım."
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