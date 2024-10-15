Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Bin 390 Personel Alınacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Bin 390 Personel Alınacak
İş arayanlar dikkat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Gazete'de iş ilanı yayımlandı. İlana göre, Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak.
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Başvurular ise 15 ila 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. İlana göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gerekenler ise şöyle: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
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