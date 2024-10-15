Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Bin 390 Personel Alınacak

İş arayanlar dikkat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Gazete'de iş ilanı yayımlandı. İlana göre, Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alınacak.