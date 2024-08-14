Cumhurbaşkanı Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AK Parti'ye Geçen İsimler
AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sonrası AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılında düzenlenen özel programda açıklamalarda bulundu.
Farklı partilerden AK Parti’ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları açıklandı. AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan isimler:
AK Parti'ye katılan belediye başkanları;
Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)
Adana Feke - Cömert Özen (YRP)
Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)
Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)
Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İyi Parti)
Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)
Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)
Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)
Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)
Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)
Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)
Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)
Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)
AK Parti'ye katılan milletvekilleri;
İstanbul - Sehithan İşsiz (Eski İYİ Partili)
İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)
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