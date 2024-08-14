Cumhurbaşkanı Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AK Parti'ye Geçen İsimler

AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendi yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sonrası AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı.