Ortalık Karıştı: 15 Belediye Başkanı ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçiyor
Ortalık Karıştı: 15 Belediye Başkanı ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçiyor
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünü öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken açıklama geldi. Hamza Dağ, '15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler sürüyor. Yeni katılımlar olabilir' diyerek gündeme damgasını vurdu.
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AK Parti yarın 23'üncü kuruluş yıl dönümününü partinin konferans salonunda düzenleyeceği etkinlik ile kutlayacak.
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Kutlama öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var” dedi.
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