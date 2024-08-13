Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yayın Yasağı Getirildi
Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yayın Yasağı Getirildi
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İddiaya göre, 18 yaşındaki A.K. isimli kişi, evinde bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.
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Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen yurttaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.’nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişiye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Saldırıya ilişkin gelişmeler sürerken Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.
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