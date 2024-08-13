Japon Uzman Yoshinori Moriwak, Deprem Tehlikesi Altında Olan 32 İli Saydı
Japon Uzman Yoshinori Moriwak, Deprem Tehlikesi Altında Olan 32 İli Saydı
“Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı' diyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwak, deprem tehlikesi altında olan 32 ili açıkladı.
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tv100'de canlı yayına katılan Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anada Fay hattının geçtiği kentlerde meydana geleceğini kaydetti.
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“Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı" diyen Moriwaki, "Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" dedi.
İlleri tek tek sıralayarak uyaran Moriwaki, "Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir" dedi.
Öte yandan İstanbul'un yumuşak zeminli yerlerini de sıralayan Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor."
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