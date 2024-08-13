Dikkat Çeken Hamle: ''Bozkurt İşareti Yapan Futbolcu Heykelini İzmir'e Dikmeyiz''
Dikkat Çeken Hamle: ''Bozkurt İşareti Yapan Futbolcu Heykelini İzmir'e Dikmeyiz''
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Euro 2024 karşılaşmaları sırasında sahada bozkurt işareti yapan A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Başkan Tugay, Demiral'ın heykelinin dikileceği iddialarını yalandı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Merih Demiral’ın heykelinin İzmir'e dikilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.
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Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç da konuyla ilgili, "İzmir’e milli futbolcu Melih Demiral’ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" dedi.
''Yani böyle bir ihtimal olabilir mi ya gözünüz seveyim?'' diyerek iddiaları yalanlayan Başkan Tugay, ''Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler'' dedi.
Çıkan haberlere sinirlenen Başkan Cemil Tugay, “Ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım partimiz belli. İdeolojimiz belli. Bu olaydaki bizim savunacağımız, savunmayacağımız şeyler belli. Anlatabiliyor muyum? Yani heykel dikmek nasıl bir şey olabilir? Olabilir mi öyle bir şey? MHP'li bir meclis başkan vekili var. Bizim orada o vermiş bu önergeyi. Grup başkan vekili verdiği için ona ayıp olmasın diye komisyona gönderelim demişler. İşte yarın meclis var. Yarın olumsuz oy çıkar kapanır konu. Belediyeden buna dair o haberleri yapan herkesi ayrı ayrı tebrik ederim. Yani bir arayıp sorsalar da böyle bir karar var mı diye ya? Komisyona havale edilmesi bu önergenin kabul edildiği anlamına gelmez ki. Komisyondan karar çıkacak. Ondan sonra oylanacak yani” diye konuştu.
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