12'den Vurdu: Türk Askeri Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Yarışmasında Birincilik Kazandı
12'den Vurdu: Türk Askeri Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Yarışmasında Birincilik Kazandı
En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vuran Türk askerleri birincilik ve ikincilik kazandı.
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Almanya'nın Hohenfels kentinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada 19 NATO Müttefik ülkesinden 36 takım, Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.
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En İyi Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk askerleri üstün başarı gösterdi.
Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkelerini temsil eden Türk Özel Kuvvetleri personeli birinci, Kara Kuvvetleri personeli ise ikinci oldu.
ABD Avrupa Komutanlığı kazananları tebrik ederek, “Türkiye'den dostlarımızı 2024 Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı ödülünü kazandıkları için tebrik ediyoruz” dedi.
MSB'den yapılan açıklamada "Söz konusu 'askerlik' olunca ne kadar başarılı ve disiplinli olduğunu; terörle mücadele operasyonlarında, barışın korunması için gerçekleştirilen uluslararası görevlerde ve NATO misyonlarında gösteren kahraman Mehmetçik, uluslararası yarışmalarda da Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Türk askerinin ve Türk milletinin şanını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kahraman Mehmetçiklerimizi yürekten kutluyor, asil milletimiz adına her birini gururla selamlıyoruz" denildi.
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