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Canlı Canlı Yanan Filistinli Çocuklara İsraillilerin Kan Donduran Yanıtları

Canlı Canlı Yanan Filistinli Çocuklara İsraillilerin Kan Donduran Yanıtları

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
15.10.2024 - 13:04

İsrail'in Gazze'ye saldırıları bitmek bilmiyor. Başta çocuklar olmak üzere binlerce masum insan, bugüne kadar acı bir şekilde hayatını kaybetti. İsrailli bir barış aktivisti, sosyal medyadan Gazze görüntülerini paylaşarak bunun yanlış olduğunu söyleyince, İsrail halkının tepkisini çekti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz sene yeniden alevlenen olaylarda, bugüne kadar binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de çadırlarda yaşayan çocuklar, kadınlar atılan bombaların çıkarttığı yangınlarda acı bir şekilde can verdi.

İsrailli bir barış aktivisti, İsrail füzesinin hastaneyi vurmasının ardından canlı canlı yanan Filistinli çocukların videosunu paylaştı.

İsrailli bir barış aktivisti, İsrail füzesinin hastaneyi vurmasının ardından canlı canlı yanan Filistinli çocukların videosunu paylaştı.
twitter.com

İsrailli barış aktivisti Alon-Lee Green'in paylaşımında bu vahşetin bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu;

İsrailli barış aktivisti Alon-Lee Green'in paylaşımında bu vahşetin bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu;

Gerçekten pek sevmediğim sansürsüz içerik için özür dilerim. Bu sabah Gazze Şeridi'nin merkezinden çıkan, bazıları çocuk olmak üzere yerlerinden edilmiş insanların diri diri yakıldığı bu videoları herkes izlemeli. Bu dehşetin bizim tarafımızdan yaşanmaya devam etmesini kesinlikle kabul edemeyiz...Hemen durun

Şimdi gelin, İsraillilerin tepkilerine bakalım.

Şimdi gelin, İsraillilerin tepkilerine bakalım.
twitter.com

Kaçırılanlar sağ salim geri döner dönmez ve Hamas liderleri kendi şartlarına göre İsrail'e teslim edilir edilmez, durmanızı tavsiye ederim. Ama bir an önce değil!!!

Kim Nazilere üzülürse, sonunda Naziler onu ve çocuklarını katledecektir.

"2. Dünya Savaşı'nın tarihini öğrenmemiş olabilirsiniz..."

"2. Dünya Savaşı'nın tarihini öğrenmemiş olabilirsiniz..."
twitter.com

Dresden şehrinde Demokratik Müttefikler, çoğu şehre sığınanların da aralarında bulunduğu 30.000 sivili öldürdü ve bu bir günde gerçekleşti.

Anlamakta zorluk çekenler için tekrar ediyorum: Hem de bir günde.

Şüpheye mahal vermemek için rakamlarla yazılan rakamı da ekliyorum: 1. gün.

Ve bu, İngiliz vatandaşlarına füze atılmasına tepkidir. Almanlar, sırf roket ateşi yüzünden İngiliz çocuklarını katletmedi, kızlara tecavüz etmedi ve İngiliz vatandaşlarını kaçırmadı.

Müttefiklere ne diyoruz: Soykırım, savaş suçları failleri?...

- Hayır ve hayır, onlar Nazilere karşı şan ve zaferin kahramanları.

Yalnızca klasik Yahudi aleyhtarı veya İslamcı-Nazi yaklaşımını iyice benimsemiş olanlar, Yahudilerin kendilerini savunma haklarının daha az olduğunu ve onların tarihsel rolünün cinayet, tecavüz ve adam kaçırma olduğunu düşünüyor.

bilinçaltınızı incelemeniz için.

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"Halkınıza ihanet ediyorsunuz..."

"Halkınıza ihanet ediyorsunuz..."
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"Kapa çeneni aptal, sen bizim halkımızın bir parçası değilsin."

"Kapa çeneni aptal, sen bizim halkımızın bir parçası değilsin."
twitter.com

"Amalek'in sana ne yaptığını hatırla"

"Amalek'in sana ne yaptığını hatırla"
twitter.com

"Orada çocuklar yakılmadı, teröristler yakıldı"

"Orada çocuklar yakılmadı, teröristler yakıldı"
twitter.com

"Bugünün çocuğu yarının teröristidir"

"Bugünün çocuğu yarının teröristidir"
twitter.com
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