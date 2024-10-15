Canlı Canlı Yanan Filistinli Çocuklara İsraillilerin Kan Donduran Yanıtları
Canlı Canlı Yanan Filistinli Çocuklara İsraillilerin Kan Donduran Yanıtları
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
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İsrailli bir barış aktivisti, İsrail füzesinin hastaneyi vurmasının ardından canlı canlı yanan Filistinli çocukların videosunu paylaştı.
İsrailli barış aktivisti Alon-Lee Green'in paylaşımında bu vahşetin bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu;
Şimdi gelin, İsraillilerin tepkilerine bakalım.
"2. Dünya Savaşı'nın tarihini öğrenmemiş olabilirsiniz..."
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"Halkınıza ihanet ediyorsunuz..."
"Kapa çeneni aptal, sen bizim halkımızın bir parçası değilsin."
"Amalek'in sana ne yaptığını hatırla"
"Orada çocuklar yakılmadı, teröristler yakıldı"
"Bugünün çocuğu yarının teröristidir"
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