Canlı Canlı Yanan Filistinli Çocuklara İsraillilerin Kan Donduran Yanıtları

Kaçırılanlar sağ salim geri döner dönmez ve Hamas liderleri kendi şartlarına göre İsrail'e teslim edilir edilmez, durmanızı tavsiye ederim. Ama bir an önce değil!!!

Kim Nazilere üzülürse, sonunda Naziler onu ve çocuklarını katledecektir.