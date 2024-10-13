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Hizbullah'tan İsrail'e Büyük Saldırı Gerçekleşti, İlk Belirlemelere Göre 15 Ölü Var

Hizbullah'tan İsrail'e Büyük Saldırı Gerçekleşti, İlk Belirlemelere Göre 15 Ölü Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 21:19

İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Hizbullah'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği en ağır saldırı olarak kayıtlara geçen saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor.

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İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, aralarında 4'ünün durumu kritik olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, aralarında 4'ünün durumu kritik olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gayriresmi kaynaklar da 15 kişinin öldüğünü yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 40 olduğunu duyurdu.

Gayriresmi kaynaklar da 15 kişinin öldüğünü yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 40 olduğunu duyurdu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada "Golani Tugayı’na ait bir eğitim kampına yönelik, Beyanina’da bir dizi İHA saldırısı düzenledik" dedi.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada "Golani Tugayı’na ait bir eğitim kampına yönelik, Beyanina’da bir dizi İHA saldırısı düzenledik" dedi.

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