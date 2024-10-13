Hizbullah'tan İsrail'e Büyük Saldırı Gerçekleşti, İlk Belirlemelere Göre 15 Ölü Var

İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Hizbullah'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği en ağır saldırı olarak kayıtlara geçen saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor.