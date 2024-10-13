Hizbullah'tan İsrail'e Büyük Saldırı Gerçekleşti, İlk Belirlemelere Göre 15 Ölü Var
Hizbullah'tan İsrail'e Büyük Saldırı Gerçekleşti, İlk Belirlemelere Göre 15 Ölü Var
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İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, aralarında 4'ünün durumu kritik olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Gayriresmi kaynaklar da 15 kişinin öldüğünü yaralı sayısının ilk belirlemelere göre 40 olduğunu duyurdu.
Hizbullah ise yaptığı açıklamada "Golani Tugayı’na ait bir eğitim kampına yönelik, Beyanina’da bir dizi İHA saldırısı düzenledik" dedi.
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