Numan Kurtulmuş "3.Madde" ile İlgili Yaptığı Açıklamalardan Sonra Geri Adım Attı

Anayasa tartışmaları ile ilgili Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' ifadesinin değişmesi gerektiğini söyleyerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Kurtulmuş bugün kendisi ile ilgili algı operasyonu yapıldığını öne sürdü.