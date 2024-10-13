Numan Kurtulmuş "3.Madde" ile İlgili Yaptığı Açıklamalardan Sonra Geri Adım Attı
Numan Kurtulmuş "3.Madde" ile İlgili Yaptığı Açıklamalardan Sonra Geri Adım Attı
Anayasa tartışmaları ile ilgili Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' ifadesinin değişmesi gerektiğini söyleyerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Kurtulmuş bugün kendisi ile ilgili algı operasyonu yapıldığını öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" diyen Kurtulmuş'un sözleri tepki çekmiş, çeşitli kurumlardan tepki açıklamaları yapılmıştı. Kurtulmuş bugün geri adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Açıklıkla ifade ettim İlk dört madde ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir" dedi.
Kurtulmuş, "Altını çizerek en az 7 8 kez söylediğimi hatırlıyorum. İlk dört madde ile ilgili tartışma yapılması, aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur" açıklaması yaptı.
Yaşananları algı operasyonu olarak değerlendiren Kurtulmuş, "Kabul etmem mümkün değil, konuşmada 3.madde geçmedi. 3.madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek algı operasyonudur" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın