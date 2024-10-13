Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Numan Kurtulmuş "3.Madde" ile İlgili Yaptığı Açıklamalardan Sonra Geri Adım Attı

Numan Kurtulmuş "3.Madde" ile İlgili Yaptığı Açıklamalardan Sonra Geri Adım Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 20:14 Son Güncelleme: 13.10.2024 - 20:38

Anayasa tartışmaları ile ilgili Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' ifadesinin değişmesi gerektiğini söyleyerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Kurtulmuş bugün kendisi ile ilgili algı operasyonu yapıldığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" diyen Kurtulmuş'un sözleri tepki çekmiş, çeşitli kurumlardan tepki açıklamaları yapılmıştı. Kurtulmuş bugün geri adım attı.

"Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz" diyen Kurtulmuş'un sözleri tepki çekmiş, çeşitli kurumlardan tepki açıklamaları yapılmıştı. Kurtulmuş bugün geri adım attı.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Açıklıkla ifade ettim İlk dört madde ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir" dedi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Açıklıkla ifade ettim İlk dört madde ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir" dedi.

Kurtulmuş, "Altını çizerek en az 7 8 kez söylediğimi hatırlıyorum. İlk dört madde ile ilgili tartışma yapılması, aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur" açıklaması yaptı.

Kurtulmuş, "Altını çizerek en az 7 8 kez söylediğimi hatırlıyorum. İlk dört madde ile ilgili tartışma yapılması, aslında sürece zarar veren ve vakit kaybettiren bir gelişme olur" açıklaması yaptı.

Yaşananları algı operasyonu olarak değerlendiren Kurtulmuş, "Kabul etmem mümkün değil, konuşmada 3.madde geçmedi. 3.madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek algı operasyonudur" dedi.

Yaşananları algı operasyonu olarak değerlendiren Kurtulmuş, "Kabul etmem mümkün değil, konuşmada 3.madde geçmedi. 3.madde ile ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek algı operasyonudur" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
93
40
23
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın