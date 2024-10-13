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Başakşehir'deki Bıçaklı Saldırıyla İlgili Soruşturmada DEAŞ Korkusu

Başakşehir'deki Bıçaklı Saldırıyla İlgili Soruşturmada DEAŞ Korkusu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 19:41

Başakşehir'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklama olayında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

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Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırmış, 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırmış, 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

Polis, saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde dururken, gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı belirlendi.

Polis, saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde dururken, gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı belirlendi.

Şüphelilerden A.M., R.M. ve D.D., Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. İlçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M.'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden A.M., R.M. ve D.D., Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. İlçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M.'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler arasında para alışverişinin olduğu da tespit edildi. Olayın organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheliler arasında para alışverişinin olduğu da tespit edildi. Olayın organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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İnanç Yıldırım

Daeş üyesi olan adamın spor salonunda antrenör olabilmesine bile şaşırmadık. Sonumuz hayır olsun