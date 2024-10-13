Başakşehir'deki Bıçaklı Saldırıyla İlgili Soruşturmada DEAŞ Korkusu
Başakşehir'deki Bıçaklı Saldırıyla İlgili Soruşturmada DEAŞ Korkusu
Başakşehir'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklama olayında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
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Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırmış, 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.
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Polis, saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde dururken, gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı belirlendi.
Şüphelilerden A.M., R.M. ve D.D., Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. İlçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M.'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler arasında para alışverişinin olduğu da tespit edildi. Olayın organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Daeş üyesi olan adamın spor salonunda antrenör olabilmesine bile şaşırmadık. Sonumuz hayır olsun