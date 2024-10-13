Başakşehir'deki Bıçaklı Saldırıyla İlgili Soruşturmada DEAŞ Korkusu

Başakşehir'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklama olayında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.