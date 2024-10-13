Hocasına Yumruk Attı Denilen Yiğit Epödemir'den Yalanlama Geldi
Hocasına Yumruk Attı Denilen Yiğit Epödemir'den Yalanlama Geldi
Amasyaspor - Balıkesirspor maçında kendi teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen Yiğit Epözdemir'den yalanlama geldi. Kısa süre sonra kulübü de yalanlamayı destekledi.
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Balıkesirspor forması giyen Yiğit Epözdemir'in hocası Levent Eriş'i yumruklayarak kırmızı kart gördüğü haberi gündeme gelmişti.
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Ancak maçın ardından kısa süre içinde Yiğit Epözdemir'den konuya dair yalanalama geldi. Yiğit "Gereğinin yapılmasını bekliyorum" dedi.
Yiğit Epözdemir'in yumruklama hadisesi sonrası yaptığı açıklama:
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