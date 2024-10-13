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Hocasına Yumruk Attı Denilen Yiğit Epödemir'den Yalanlama Geldi

Hocasına Yumruk Attı Denilen Yiğit Epödemir'den Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 18:19

Amasyaspor - Balıkesirspor maçında kendi teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen Yiğit Epözdemir'den yalanlama geldi. Kısa süre sonra kulübü de yalanlamayı destekledi.

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Balıkesirspor forması giyen Yiğit Epözdemir'in hocası Levent Eriş'i yumruklayarak kırmızı kart gördüğü haberi gündeme gelmişti.

Balıkesirspor forması giyen Yiğit Epözdemir'in hocası Levent Eriş'i yumruklayarak kırmızı kart gördüğü haberi gündeme gelmişti.

Amasya'daki bir yerel kanala dayandırılan konuyu bu şekilde haberleştirmiştik:

Ancak maçın ardından kısa süre içinde Yiğit Epözdemir'den konuya dair yalanalama geldi. Yiğit "Gereğinin yapılmasını bekliyorum" dedi.

Ancak maçın ardından kısa süre içinde Yiğit Epözdemir'den konuya dair yalanalama geldi. Yiğit "Gereğinin yapılmasını bekliyorum" dedi.

Yiğit Epözdemir'in yumruklama hadisesi sonrası yaptığı açıklama:

Yiğit Epözdemir'in yumruklama hadisesi sonrası yaptığı açıklama:

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