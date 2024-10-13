Eintracht Frankfurt'un U9 Kalecisi Moritz Brand'ın Mainz Maçındaki Golünü Görmelisiniz!
Eintracht Frankfurt'un U9 Kalecisi Moritz Brand'ın Mainz Maçındaki Golünü Görmelisiniz!
Eintracht Frankfurt’un 9 yaş altı kalecisi Moritz Brand'ın attığı gol, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Minik file bekçisi, bir an kaleci olduğunu hiçe sayarak tüm rakibi çalımlayıp gol attı.
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Mainz’a karşı oynanan mücadelede Brand, topu kendi ceza sahasın dışında kontrol edince kaleci kimliğini bir kenara bıraktı.
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Sahanın bir ucundan diğer ucuna tek başına gitti, tüm rakiplerini çalımladı.
Topu da ağlarla buluşturarak takım arkadaşlarına ve izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.
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