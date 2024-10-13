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Eintracht Frankfurt'un U9 Kalecisi Moritz Brand'ın Mainz Maçındaki Golünü Görmelisiniz!

Eintracht Frankfurt'un U9 Kalecisi Moritz Brand'ın Mainz Maçındaki Golünü Görmelisiniz!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 15:41

Eintracht Frankfurt’un 9 yaş altı kalecisi Moritz Brand'ın attığı gol, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Minik file bekçisi, bir an kaleci olduğunu hiçe sayarak tüm rakibi çalımlayıp gol attı.

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Mainz’a karşı oynanan mücadelede Brand, topu kendi ceza sahasın dışında kontrol edince kaleci kimliğini bir kenara bıraktı.

Mainz’a karşı oynanan mücadelede Brand, topu kendi ceza sahasın dışında kontrol edince kaleci kimliğini bir kenara bıraktı.

Sahanın bir ucundan diğer ucuna tek başına gitti, tüm rakiplerini çalımladı.

Sahanın bir ucundan diğer ucuna tek başına gitti, tüm rakiplerini çalımladı.

Topu da ağlarla buluşturarak takım arkadaşlarına ve izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.

Topu da ağlarla buluşturarak takım arkadaşlarına ve izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.

Muhteşem golü 👇

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