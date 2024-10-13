Galatasaray'a Veda Ediyor: Okan Buruk Muslera'nın Ülkesine Dönmek İstediğini Açıkladı

İyi bir kalecinin de zor olduğuna dikkat çeken teknik adam, Fenerbahçe'nin Livakovic transferi üzerinden örnek gösterdi:

'Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor.'