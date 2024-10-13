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Galatasaray'a Veda Ediyor: Okan Buruk Muslera'nın Ülkesine Dönmek İstediğini Açıkladı

Galatasaray'a Veda Ediyor: Okan Buruk Muslera'nın Ülkesine Dönmek İstediğini Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 08:52

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera'nın geleceği hakkında konuştu. Buruk, 38 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini belirtti. (TV100)

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2011'in Ağustos ayında Lazio'dan gelmişti.

2011'in Ağustos ayında Lazio'dan gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için İtalyan ekibe 6.75 milyon euro ödemişti.

Okan Buruk, Uruguaylı yıldızın ayrılmak istediğini açıkladı.

Okan Buruk, Uruguaylı yıldızın ayrılmak istediğini açıkladı.

50 yaşındaki teknik adam, 13 yılı aşkın süredir Galatasaray formasını terleten başarılı file bekçisinin sezon sonunda bitecek sözleşmesine dair konuştu.

"Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var"

"Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var"

Buruk, tecrübeli oyuncunun fiziksel hiçbir sıkıntısı olmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

'Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyeti. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var.'

"Uzak kalınca özlem artıyor"

"Uzak kalınca özlem artıyor"

İyi bir kalecinin de zor olduğuna dikkat çeken teknik adam, Fenerbahçe'nin Livakovic transferi üzerinden örnek gösterdi: 

'Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor.'

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