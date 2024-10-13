Galatasaray'a Veda Ediyor: Okan Buruk Muslera'nın Ülkesine Dönmek İstediğini Açıkladı
Galatasaray'a Veda Ediyor: Okan Buruk Muslera'nın Ülkesine Dönmek İstediğini Açıkladı
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera'nın geleceği hakkında konuştu. Buruk, 38 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini belirtti. (TV100)
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2011'in Ağustos ayında Lazio'dan gelmişti.
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Okan Buruk, Uruguaylı yıldızın ayrılmak istediğini açıkladı.
"Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var"
"Uzak kalınca özlem artıyor"
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