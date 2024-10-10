Sergen Yalçın'dan Transfer İtirafı: Hulk'un Beşiktaş'a Gelmesini Çok İstemiş

Yalçın, şampiyonluğa giderken devre arası transfer döneminde kadroyu Hulk ile güçlendirmeyi düşündüğünü, daha sonra Cenk Tosun ile anlaşıldığını açıkladı:

“Yönetime devre arası ‘Aboubakar'ın sözleşmesini yenileyin, adam sorunlu bizi yarı yolda bırakır’ dedim. Hatta yalvardım Çebi'ye Hulk'u alalım diye. %100 alınması lazım diye rapor verdim. Komik de rakamdı ama almadı.” 👇