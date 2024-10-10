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Sergen Yalçın'dan Transfer İtirafı: Hulk'un Beşiktaş'a Gelmesini Çok İstemiş

Sergen Yalçın'dan Transfer İtirafı: Hulk'un Beşiktaş'a Gelmesini Çok İstemiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:44

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve futbolcusu Sergen Yalçın, Youtube KAFA Sports'ta konuk olduğu Falso programında bir transfer itirafında bulundu. Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte görev aldığı dönemdeki Başkan Ahmet Nur Çebi'den Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk'un transfer edilmesini istediğini, fakat bu talebinin reddedildiğini paylaştı.

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2020'nin başında göreve gelmiş, 2021'de şampiyonluk yaşamıştı.

2020'nin başında göreve gelmiş, 2021'de şampiyonluk yaşamıştı.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Abdullah Avcı ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulüp, ocak ayında Sergen Yalçın'la 1,5 yıllığına el sıkışmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda kulübü şampiyonluğa taşımıştı.

O döneme dair transfer itirafında bulundu.

O döneme dair transfer itirafında bulundu.

Yalçın, şampiyonluğa giderken devre arası transfer döneminde kadroyu Hulk ile güçlendirmeyi düşündüğünü, daha sonra Cenk Tosun ile anlaşıldığını açıkladı:

“Yönetime devre arası ‘Aboubakar'ın sözleşmesini yenileyin, adam sorunlu bizi yarı yolda bırakır’ dedim. Hatta yalvardım Çebi'ye Hulk'u alalım diye. %100 alınması lazım diye rapor verdim. Komik de rakamdı ama almadı.” 👇

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