Sergen Yalçın'dan Transfer İtirafı: Hulk'un Beşiktaş'a Gelmesini Çok İstemiş
Sergen Yalçın'dan Transfer İtirafı: Hulk'un Beşiktaş'a Gelmesini Çok İstemiş
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve futbolcusu Sergen Yalçın, Youtube KAFA Sports'ta konuk olduğu Falso programında bir transfer itirafında bulundu. Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte görev aldığı dönemdeki Başkan Ahmet Nur Çebi'den Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk'un transfer edilmesini istediğini, fakat bu talebinin reddedildiğini paylaştı.
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2020'nin başında göreve gelmiş, 2021'de şampiyonluk yaşamıştı.
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O döneme dair transfer itirafında bulundu.
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