Sevinçten Havalara Uçtular: Merih Demiral'dan U16 Milli Takımı'na Telefon Hediyesi
Sevinçten Havalara Uçtular: Merih Demiral'dan U16 Milli Takımı'na Telefon Hediyesi
Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımı'na telefon hediye etti. Gençler, haberi duyunca büyük sevinç yaşadı. (GZT - Recep Kaya)
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Türk Devletleri Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştılar.
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Merih Demiral'dan hediye geldi.
Haberi duyunca büyük sevinç yaşadılar.
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