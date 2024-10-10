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Sevinçten Havalara Uçtular: Merih Demiral'dan U16 Milli Takımı'na Telefon Hediyesi

Sevinçten Havalara Uçtular: Merih Demiral'dan U16 Milli Takımı'na Telefon Hediyesi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 08:53

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, U16 Milli Takımı'na telefon hediye etti. Gençler, haberi duyunca büyük sevinç yaşadı. (GZT - Recep Kaya)

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Türk Devletleri Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştılar.

Türk Devletleri Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştılar.

U16 Milli Takımımız, organizasyonun finalinde Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle noktalanan mücadeleden penaltılar sonucunda 4-3 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Merih Demiral'dan hediye geldi.

Merih Demiral'dan hediye geldi.

26 yaşındaki futbolcu, bu başarının ardından GZT Spor Muhabiri Recep Kaya'ya ulaşarak gençlere Iphone hediye edeceğini söyledi.

Haberi duyunca büyük sevinç yaşadılar.

Haberi duyunca büyük sevinç yaşadılar.

Milliler, Demiral'ın jestini öğrenince şaşkınlık yaşadı. O anlar, kameraya böyle yansıdı. 👇

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