Herkes Yanlış Yorumlamış: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Meliha Diken'le Çarpışmasını İlk Kez Anlattı

'Aslında bu baya komik bir hikaye. Çünkü biz Meliha ile çarpıştığımızda asıl olay Meliha’nın başına geldi, dişleri kırıldı. Benim sadece damağımda ufak bir açılma oldu ama ben biraz genel olarak fazla reaksiyon verdiğim için herkes benimle ilgilenmeye başladı. Ama aslında Meliha sahada kırılan dişlerinin parçalarını arıyordu. Bu inanılmaz komik bir anıya dönüştü. Hala konuşuyoruz.”