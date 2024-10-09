Herkes Yanlış Yorumlamış: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Meliha Diken'le Çarpışmasını İlk Kez Anlattı
Herkes Yanlış Yorumlamış: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Meliha Diken'le Çarpışmasını İlk Kez Anlattı
Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay, Youtube'da Pena'ya konuk oldu. Özbay, Meliha Diken ile kafa kafaya çarpışma anısını ve sonrasında olanları anlattı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları’nı beşincilikte noktalamıştı.
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Ay-yıldızlı ekibimizinin tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesi tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatırken Rusya maçında yaşananlar, yürekleri ağza getirmişti.
Cansuz Özbay ile Meliha Diken, mücadelenin karar setinde kafa kafaya çarpışmıştı.
İkilinin verdiği tepkilerden dolayı, Özbay'ın dişlerinin kırıldığını sanılmıştı.
27 yaşındaki pasör, olayın öyle olmadığını paylaştı👇
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