Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu Haberi Duyunca Kendine Gelememiş!
Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu Haberi Duyunca Kendine Gelememiş!
Fanatik'ten Songül Soysal, şu anda kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam eden milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Şenoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kadrosundan çıkarılması hakkında konuştu.
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Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, geçtiğimiz aylarda büyük tepki çeken bir karara imza atmıştı.
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İtalyan çalıştırıcı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına saatler kala takımla birlikte Fransa'da bulunan Tuğba Şenoğlu'nu kadrodan çıkarmıştı.
Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edildiği paylaşılmıştı.
26 yaşındaki smaçör, krize yol açan olaydan sonra suskunluğunu bozdu. 👇
"Bir süre kendime gelemedim"
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"Kimseyle buluşmadım, konuşmadım"
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