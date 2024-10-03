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Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu Haberi Duyunca Kendine Gelememiş!

Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu Haberi Duyunca Kendine Gelememiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 15:55

Fanatik'ten Songül Soysal, şu anda kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam eden milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Şenoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kadrosundan çıkarılması hakkında konuştu.

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Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, geçtiğimiz aylarda büyük tepki çeken bir karara imza atmıştı.

Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, geçtiğimiz aylarda büyük tepki çeken bir karara imza atmıştı.

İtalyan çalıştırıcı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına saatler kala takımla birlikte Fransa'da bulunan Tuğba Şenoğlu'nu kadrodan çıkarmıştı.

İtalyan çalıştırıcı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına saatler kala takımla birlikte Fransa'da bulunan Tuğba Şenoğlu'nu kadrodan çıkarmıştı.

Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edildiği paylaşılmıştı.

Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın'ın kafileye dahil edildiği paylaşılmıştı.

26 yaşındaki smaçör, krize yol açan olaydan sonra suskunluğunu bozdu. 👇

26 yaşındaki smaçör, krize yol açan olaydan sonra suskunluğunu bozdu. 👇

"Bir süre kendime gelemedim"

"Bir süre kendime gelemedim"

'Bir ülkeyi temsil etmek çok güzel bir duygu. Göğsünüzde bayrak taşıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'ye kadınların bazı şeyleri yapabileceğini gösteriyoruz, bu çok gurur verici bir şey. Çok üzüldüm, çok kırıldım, saklamayacağım. Hatta belli bir süre kendime gelemedim. Ama sonuca bakacak olursak bu benim elimde değil. Kendimi hazır ve dinç hissediyordum. Öyle yorumlar da alıyordum. Ama sonuca gelirsek antrenörün tercihi olduğu için hiçbir şey yapamıyorsun. Ama İstanbul'a döndüğümde çok büyük destek aldım ve bu beni çok mutlu etti. Bu kadar sevildiğimi bilmek beni ekstra motive etti. Şu sıralar kendime motivasyon aramaya çalışıyorum.'

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"Kimseyle buluşmadım, konuşmadım"

"Kimseyle buluşmadım, konuşmadım"

'Milli takımdan sonra kimseyle buluşmadım, konuşmadım. Sadece Vakıfbank'la bir hazırlık maçımız oldu. Orada sadece Zehra Güneş ve oradakilerle konuştum. Onlar da çok farkında çok üzgün olduğumun. Bu nedenle tekrar üzerine gitmek istemiyorlar konunun. Ben çok iyi insan tanırım. 15-20 dakika içinde tanırım ve hislerimin yüzde 70-80'i de çıkar. Az çok doğru çıkıyor, öyle de söylüyorlar.'

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