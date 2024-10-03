Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu Haberi Duyunca Kendine Gelememiş!

'Bir ülkeyi temsil etmek çok güzel bir duygu. Göğsünüzde bayrak taşıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'ye kadınların bazı şeyleri yapabileceğini gösteriyoruz, bu çok gurur verici bir şey. Çok üzüldüm, çok kırıldım, saklamayacağım. Hatta belli bir süre kendime gelemedim. Ama sonuca bakacak olursak bu benim elimde değil. Kendimi hazır ve dinç hissediyordum. Öyle yorumlar da alıyordum. Ama sonuca gelirsek antrenörün tercihi olduğu için hiçbir şey yapamıyorsun. Ama İstanbul'a döndüğümde çok büyük destek aldım ve bu beni çok mutlu etti. Bu kadar sevildiğimi bilmek beni ekstra motive etti. Şu sıralar kendime motivasyon aramaya çalışıyorum.'