Fotoğrafları Gündem Oldu: Alanyaspor Maçı Sonrası Soluğu Arjantin'de Alan Icardi Wanda Nara ile Barıştı!
Fotoğrafları Gündem Oldu: Alanyaspor Maçı Sonrası Soluğu Arjantin'de Alan Icardi Wanda Nara ile Barıştı!
Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara, yeniden bir arada. Galatasaraylı futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını resmen duyurdu.
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Son lig maçının hemen ardından ülkesi Arjantin'e gitmişti.
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Wanda Nara ile arasında ne olduğu merak konusuydu.
Gece yarısı fotoğraf paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, yine tepki gösterdi 👇
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