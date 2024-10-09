Fotoğrafları Gündem Oldu: Alanyaspor Maçı Sonrası Soluğu Arjantin'de Alan Icardi Wanda Nara ile Barıştı!

Bir süredir ayrı yaşayan ikili, yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Icardi, Instagram hesabından ünlü modelle barıştığını duyurdu. Hatta Arjantin basınında Türkiye'ye beraber dönecekleri iddia edildi.

Nara'nın avukatı geçtiğimiz günlerde şöyle demişti:

'Ayrıldılar ama boşanmadılar. Mauro Arjantin'e kızlarını görmeye geldi. Tabii aynı evde kaldı, ama ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeğine gitmeleri normal, aralarında ilişkileriyle ilgili teknik bir uzlaşma yok. Ömür boyu aile olacaklar'