Eskiler Hatırlandı: Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'le Olan Kaptanlık Anısı Herkesi Güldürdü

Mustafa Denizli: 'Karşımda Galler defansı var, 1.92'lik. Sert temas halindeyiz. Ben göğsüne doğru dirsek attım. Fatih, duran topu kullanırken içeri gösterip dışarı giderken bir dirsek attı bana, yüzüm darmadağın oldu.

Bu büyük kaptan dediğimiz arkadaş (Fatih Terim) geldi, kırık elmacık kemiğimin üzerine tokat atıp 'kalk kalk kırmızıyı gördü' diyor, kırmızı kartı görmüş. O bana kalk dedikten yarım saat sonra ben ameliyattaydım...'