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Eskiler Hatırlandı: Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'le Olan Kaptanlık Anısı Herkesi Güldürdü

Eskiler Hatırlandı: Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'le Olan Kaptanlık Anısı Herkesi Güldürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 20:01

Türk futbolunda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü olarak karşımıza çıkan Şenol Güneş, etkinlikte buluştu. Denizli'nin futbolculuk döneminde Terim ile yaşadığı bir olayı anlatması, eğlenceli anlara sahne oldu.

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Efsane isimler, yıllar sonra bir araya geldi.

Efsane isimler, yıllar sonra bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen İzmir Spor Zirvesi’nde 'Efsanelerle Futbol' oturumuna Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş konuk oldu.

Mustafa Denizli, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.

Mustafa Denizli, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.

Denizli, 'Fatih hocanın anlattıkları ders olarak okutulur. O kadar haklı konuşuyor.' dedi. Terim, Denizli'nin bu övgüsü üzerine, 'Hocam övme, ben utanırım biliyorsun...' diyerek büyük bir nezaket örneği gösterdi.

Kaptanlık anısı, izleyicileri güldürdü. 👇

Kaptanlık anısı, izleyicileri güldürdü. 👇

Mustafa Denizli: 'Karşımda Galler defansı var, 1.92'lik. Sert temas halindeyiz. Ben göğsüne doğru dirsek attım. Fatih, duran topu kullanırken içeri gösterip dışarı giderken bir dirsek attı bana, yüzüm darmadağın oldu.

Bu büyük kaptan dediğimiz arkadaş (Fatih Terim) geldi, kırık elmacık kemiğimin üzerine tokat atıp 'kalk kalk kırmızıyı gördü' diyor, kırmızı kartı görmüş. O bana kalk dedikten yarım saat sonra ben ameliyattaydım...' 

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