Eskiler Hatırlandı: Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'le Olan Kaptanlık Anısı Herkesi Güldürdü
Eskiler Hatırlandı: Mustafa Denizli'nin Fatih Terim'le Olan Kaptanlık Anısı Herkesi Güldürdü
Türk futbolunda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü olarak karşımıza çıkan Şenol Güneş, etkinlikte buluştu. Denizli'nin futbolculuk döneminde Terim ile yaşadığı bir olayı anlatması, eğlenceli anlara sahne oldu.
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Efsane isimler, yıllar sonra bir araya geldi.
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Mustafa Denizli, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.
Kaptanlık anısı, izleyicileri güldürdü. 👇
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